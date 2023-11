Oms. Direttore Shifa, “sale operatorie fuori uso”. Msf, “non c’è elettricità, acqua, cibo. Le persone moriranno in poche ore”

AgenPress – Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato su X che l’ospedale Al Shifa di Gaza è rimasta senza acqua per tre giorni e “non funziona più come un ospedale”. “Tragicamente, il numero di pazienti deceduti è aumentato in modo significativo”, ha scritto chiedendo il cessate il fuoco immediato.

Le sale operatorie “sono completamente fuori uso e quando i feriti vengono da noi non possiamo dare loro nient’altro che interventi di pronto soccorso”, è il direttore sanitario dott. Mohammad Abu Salmiya. “Chiunque ha bisogno di interventi chirurgici muore e non possiamo fare nulla per loro”, aggiunge il dirigente. A proposito dei neonati prematuri estratti dalle incubatrici dopo l’esaurimento dell’ossigeno, Abu Salmiya ha detto che “vengono avvolti in fogli di alluminio e mettiamo loro vicino acqua calda per mantenerli al caldo”.

Nell’ospedale sono finora morti “27 pazienti adulti” che erano ricoverati in terapia intensiva e “7 neonati prematuri” tenuti nelle incubatrici, secondo quanto dichiarato dal ministero della Sanità di Hamas, che ha aggiornato il bilancio delle vittime: informazioni che nessuno è in grado di verificare.

Mohammed Zaqout, direttore degli ospedali di Gaza, ha affermato che circa 650 pazienti, 500 operatori sanitari e circa 2.500 sfollati rimangono all’interno del complesso ospedaliero di al-Shifa. Le cifre sono inferiori a quelle diffuse nel fine settimana, quando era stato riferito che sul posto si trovavano 1.500 pazienti, 1.500 operatori sanitari e 7.000 sfollati.

Medici Senza Frontiere fanno sapere che “non c’è elettricità, non c’è acqua. Non abbiamo più cibo. Le persone moriranno in poche ore senza un impianto di ventilazione funzionante. Di fronte all’ingresso principale ci sono molti cadaveri, anche pazienti feriti, ma non possiamo farli entrare in ospedale. Noi medici dell’ospedale siamo pronti a lasciare l’ospedale solo se i pazienti saranno evacuati per primi: non vogliamo lasciare i nostri pazienti. Ci sono 600 persone ricoverate, 37 sono bambini, qualcuno deve essere curato in terapia intensiva, non possiamo lasciarli soli”.

“Quando abbiamo provato – racconta l’uomo – a mandare l’ambulanza a prendere questi pazienti, il veicolo è stato attaccato. Ci sono feriti fuori l’ospedale, cercano cure mediche, non possiamo curarli. C’è anche un cecchino che ha attaccato i pazienti, hanno ferite da arma da fuoco, ne abbiamo operati tre”. Per il medico, “la situazione è grave, è inumana. Siamo chiusi qui dentro, nessuno sa veramente come viviamo qui. Non abbiamo una connessione internet, siete riusciti a chiamarmi ora, forse proverete 10 volte prima di riuscire a raggiungermi di nuovo. Vogliamo garanzie per un corridoio sicuro perché abbiamo visto alcune persone in fuga da Al Shifa venire uccise dal cecchino. All’interno dell’ospedale ci sono pazienti feriti e team medici. Se ci daranno garanzie e faranno evacuare prima i pazienti, noi lasceremo l’ospedale”.