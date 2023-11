Natalità, Bandecchi (coordinatore AP): “Se si continua con immobilismo l’Italia rischia di sparire”

AgenPress. “Un Paese in grado di guardare seriamente al suo futuro considererebbe la lotta al calo demografico come la principale delle battaglie da affrontare. L’Italia, invece, continua ad assistere passiva e immobile alla sua progressiva scomparsa”.

A dirlo il sindaco di Terni e coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi.

“Nonostante i mille proclami, il governo Meloni continua ad affrontare questa annosa questione con chiacchiere. Dalla promessa dell’azzeramento dell’iva sui prodotti per l’infanzia si è passati al raddoppio dell’imposta. Sul fronte del quoziente familiare, poi, non vi è ancora alcuna certezza.

In questo immobilismo un qualche risultato si potrebbe ottenere, tuttavia, dalla revisione dei parametri dell’Isee che spesso non riflette il reale potere d’acquisto delle famiglie.

Per capire come aiutare le giovani coppie avremmo bisogno infatti di guardare al reddito da lavoro per capire come e quanto aiutare una giovane coppia, che magari ha una casa di proprietà nel centro storico, ereditata dai nonni e magari diroccata o inabitabile, ma che non è una fonte di guadagno. Sono queste coppie, con stipendi normali, che hanno bisogno di un aiuto per fare i figli. Figli che oggi sono diventati un lusso”, conclude Bandecchi.