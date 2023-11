Il nodo irrisolto dell’Accordo Integrativo Regionale della Specialistica Ambulatoriale nel Lazio

AgenPress. Il vigente Accordo Collettivo Nazionale della Specialistica Ambulatoriale, all’art. 14 comma 2, relativo alla rappresentatività, recita:

“Sono considerate maggiormente rappresentative, ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della contrattazione sul piano nazionale, le organizzazioni sindacali che abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.” ; di conseguenza, tali organizzazioni sindacali come previsto al comma 3 “… sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali ” e solo a valle di questo (comma 4) “…sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Attuativi Aziendali”,

Nonostante tali previsioni, nella Regione Lazio non viene firmato l’Accordo Integrativo Regionale dall’anno 2006. Parliamo, pertanto, di un ritardo di 17 anni!!

È chiaro che la mancata firma dell’accordo in tutti questi anni ha impedito a tutte le Organizzazioni Sindacali che hanno superato negli scorsi 17 anni la soglia del 5% di deleghe sindacali, di poter accedere agli Accordi Attuativi Aziendali (tranne casi sparuti come recentemente avvenuto nella RM 4), in antitesi, tra l’altro con quanto previsto dall’art. 14 L. n. 300/70.

La mancata firma dell’Accordo Integrativo Regionale (AIR) comporta pure l’assenza dai tavoli dei Comitati Zonali nei quali nella Regione Lazio si continua ad interloquire con un solo sindacato, creando così un monopolio inaccettabile.

Quasi un anno fa, dietro pressione anche della CISL Medici, si era giunti alla conclusione di firmare un accordo “ponte” al fine di garantire almeno i diritti basilari; purtroppo, sicuramente anche per il cambiamento ai vertici della Regione Lazio, a questa proposta non si è dato seguito.

Ritengo che i tempi siano ormai maturi e auspico che a breve si possa concludere questa annosa e vergognosa vicenda.

E’ quanto dichiarano in una nota la Dott.ssa Lucilla Boschero (Segretario Generale Regionale CISL Medici Lazio e il Dott. Giuseppe Pergola Segretario Regionale – Referente S.A.I. CISL Medici Lazio).