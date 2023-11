Giulio Gravina Cofondatore G. Italpol e Presidente Comitato Sicurezza Remind: “Crediamo in un approccio trans-associativo per l’Italia”

Il Gruppo Italpol è entrato in Anivp per i servizi fiduciari e prosegue in ambito confindustriale per i servizi di sicurezza con arma

AgenPress. “Negli ultimi anni il comparto della vigilanza privata ha perso l’attenzione da parte delle istituzioni di riferimento, anche a causa dell’eccessiva parcellizzazione che caratterizza da tempo il settore della rappresentanza di settore che non favorisce il dialogo con gli stakeholder. Per questa ragione commenta Giulio Gravina, cofondatore del gruppo ITALPOL e Presidente del Comitato Sicurezza Urbana e Sussidiaria Remind – pensiamo che sia necessario un nuovo corso che possa dare uno scatto di modernità al modo di fare rappresentanza, recuperando la più ampia partecipazione degli operatori economici di settore.

Per questa ragione abbiamo deciso come gruppo di fare un passo in avanti sostenendo un approccio trans-associativo allo scopo di favorire il dialogo tra le associazioni e la creazione delle condizioni di fatto per agevolare la rivisitazione della normativa di settore allo scopo di sostenere un ampliamento delle aree d’intervento dei servizi di sicurezza privata, a tutela di tutti i player, grandi e piccoli.”

Il GRUPPO ITALPOL, leader nel settore dei servizi di sicurezza privata, con particolare focus nei servizi di sicurezza sussidiaria e complementare, entra in ANIVP, il marchio storico della rappresentanza datoriale di settore, con ITALPOL Servizi Fiduciari, la società del gruppo specializzata nell’organizzazione, nel coordinamento e fornitura di servizi fiduciari di sicurezza su tutto il territorio nazionale (servizi di vigilanza non armata, portierato, hostess, steward, reception fiduciari).

ITALPOL Vigilanza, la società fornitrice di servizi di sicurezza con arma rimane inquadrata nell’associazione di categoria che fa riferimento al sistema Confindustriale.

“In una fase di grandi cambiamenti – continua il Presidente Comitato Sicurezza Urbana e Sussidiaria Giulio Gravina – il ruolo dell’associazione deve essere quello di saper intercettare con anticipo i nuovi bisogni di sicurezza della committenza, sia pubblica sia privata, di aziende e famiglie, e accompagnare il settore verso una continua crescita per la tutela del patrimonio e il benessere delle persone in linea con il Piano Nazione Sicura portato avanti dal Governo a guida dal Presidente Giorgia Meloni e dei Vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini. In questo senso con il Presidente Remind Paolo Crisafi stiamo dialogando con le Istituzioni Europee, Nazionali e locali”.

Le esperienza del gruppo Italpol sono a disposizione dei Decisori impiegando più di 3.000 addetti tra guardie giurate e operatori di sicurezza privata ed opera nelle regioni Lazio, Lombardia, Campania, Sardegna, Marche, Umbria e provincia di Trapani.