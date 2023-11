Gaza. Ostaggi israeliani nascosti nell’ospedale pediatrico Rantisi, utilizzato come base sotterranea di Hamas

AgenPress – Hamas teneva ostaggi israeliani nell’ospedale pediatrico Rantisi a Gaza City. Lo ha denunciato il portavoce militare Daniel Hagari secondo cui è stato trovato un tunnel, armi, esplosivi e un’area destinata forse ad essere usata per nascondere ostaggi.

Nella sua ricostruzione Hagari ha detto che Israele ha informazioni secondo cui ci sono diversi tunnel che conducono alla base sotterranea dall’esterno dell’ospedale, in modo che i funzionari di Hamas non abbiano bisogno di entrare nell’ospedale per raggiungerlo. Ma Hagari ha aggiunto che c’è anche un ingresso al complesso sotterraneo da uno dei reparti.

L’infrastruttura energetica dell’ospedale è sfruttata anche dalla base sotterranea di Hamas, ha detto Hagari, accusando il gruppo terroristico di usare l’ospedale e i suoi occupanti – con 1.500 letti e circa 4.000 dipendenti – come scudi umani.

Le informazioni sull’uso dell’ospedale da parte di Hamas si basano su un’ampia gamma di fonti di intelligence raccolte dalla direzione dell’intelligence militare e dall’agenzia di sicurezza Shin Bet.

Il portavoce militare ha affermato che Israele ha “prove concrete” che “centinaia di terroristi si sono riversati negli ospedali per nascondersi” in seguito all’attacco del 7 ottobre in cui circa 3.000 terroristi hanno sfondato il confine sotto la copertura di un diluvio di razzi e si sono scatenati in più di 20 persone. Comunità israeliane vicino alla Striscia di Gaza.

Ha mostrato l’imboccatura segreta di un tunnel scavato a breve distanza dal lato posteriore dell’ospedale Rantisi. La corrente elettrica per quel tunnel proveniva dall’ospedale. Alla base del tunnel – ha aggiunto Hagari, mostrando immagini – c’era una armeria utilizzata da Hamas. Al suo interno (situato alla base dell’ospedale) c’erano esplosivi, corpetti, esplosivi, bomba a mano e Rpg. Nelle immediate vicinanze c’era una motocicletta ”utilizzata da Hamas nel corso dei massacri condotti in Israele il 7 ottobre”. ”Subito dopo le stragi, sono venuti a nascondersi nell’ospedale Rantisi”.

In un ambiente vicino Hagari – che oggi era assieme alle truppe che sono penetrate in quel tunnel – sono stati trovati pannolini ed un biberon. C’era anche una seggiola con alcune corde slacciate. ”Stiamo investigando la possibilita’ che qui siano stati tenuti ostaggi”, ha affermato. In quell’ambiente c’era anche, appeso ad un muro, un turno di guardia di miliziani di Hamas, che era iniziato il 7 ottobre. In risposta ad una domanda, Hagari non ha escluso che quegli ostaggi, se effettivamente erano stati custoditi nel Rantisi, possano essere stati condotti nel frattempo nel settore sud di Gaza.

”Hamas usa gli ospedali come strumenti di guerra” ha stabilito. A suo parere quanto scoperto oggi avvalora i sospetti di Israele circa la presenza di importanti strutture militari di Hamas alla base dell’ospedale Shifa, il principale di Gaza.