Israele. Idf, Hamas impedisce l’evacuazione dei bambini dall’ospedale Al-Shifa

AgenPress – Israele sta ancora cercando di “facilitare e assistere” l’evacuazione di un numero imprecisato di bambini dall’ospedale Al-Shifa, ma l'”ingerenza” di Hamas sta ostacolando il tutto. Lo ha detto il portavoce dell’IDF Richard Hecht (in foto).

“Stiamo cercando di arrivare ad una soluzione, magari tramite terzi. “Stiamo cercando di portare avanti questa cosa.”

Il colonnello Hecht ha detto che 300 litri di carburante consegnati ieri sera dall’IDF in un luogo vicino all’ospedale non erano ancora stati raccolti. Ancora una volta, ha detto che il presupposto era che Hamas stesse impedendo che venisse consegnato.

Ha detto che se il carburante fosse stato consegnato, ciò avrebbe consentito all’ospedale di far funzionare gli incubatori (anche se ha ammesso di non sapere quanta elettricità avrebbero generato 300 litri di carburante).

“Se ciò non accade, allora dovremo vedere come si svolgerà la notte”, ha detto. “Ma alla fine, per poter aiutare o assistere, è necessario che qualcuno dall’altra parte ne faccia parte”.

“Purtroppo, l’unica cosa che si frappone tra l’ospedale Shifa e il carburante di cui ha bisogno è Hamas”.

Il colonnello Hecht ha aggiunto che l’IDF si stava “avvicinando” a Hamas e poteva vedere che il comando e il controllo del gruppo venivano colpiti.