Israele. Hamas voleva estendere il massacro del 7 ottobre al confine con la Cisgiordania

AgenPress – Secondo il piano originale di Hamas, avrebbe colpito molte altre grandi città israeliane e basi dell’IDF e sarebbe arrivato fino alla Cisgiordania, dove ha alleati sotto forma di cellule terroristiche locali.

Il piano originale di Hamas per il 7 ottobre andava oltre il semplice massacro nella zona di confine di Gaza e la presa di centinaia di ostaggi, ma avrebbe continuato l’assalto fino al confine con la Cisgiordania, ha riferito domenica il Washington Post, citando funzionari della sicurezza occidentali e mediorientali informati sulle prove raccolte.

Queste informazioni sono state ottenute da numerose mappe, appunti, rifornimenti e altre istruzioni scritte trovate tra i corpi dei terroristi di Hamas morti nell’area di confine di Gaza, nonché dagli interrogatori dei prigionieri di Hamas.

“Sappiamo dagli interrogatori che Hamas è arrivato con piani dettagliati per il suo attacco, compreso quale comandante avrebbe dovuto violentare quali soldati in luoghi diversi”, ha spiegato il ministro della Difesa Yoav Gallant al Washington Post .

Il 7 ottobre, i terroristi di Hamas hanno eseguito un’infiltrazione di massa in Israele meticolosamente pianificata, sotto la copertura di un pesante bombardamento missilistico. Lì, sono riusciti a devastare almeno 22 città e avamposti militari israeliani vicino al confine di Gaza per tutto il giorno, uccidendo circa 1.200 israeliani e rapendo centinaia di persone per riportarle a Gaza come ostaggi.

Il punto più lontano in cui i terroristi di Hamas sono riusciti a infiltrarsi è stata la città di Ofakim nel Negev occidentale, a circa metà strada tra Gaza e la Cisgiordania.

Secondo l’ articolo del Washington Post , le prove suggeriscono che stavano progettando di andare molto più lontano, colpendo le principali città e basi militari, e avrebbero potuto finire per raggiungere la Cisgiordania, dove Hamas ha alleati sotto forma di numerose forze armate locali. Cellule terroristiche palestinesi.

“Se ciò fosse accaduto, sarebbe stata un’enorme vittoria propagandistica, un colpo simbolico non solo contro Israele ma anche contro l’Autorità Palestinese”, ha detto al Washington Post, sotto condizione di anonimato, un ex funzionario della sicurezza statunitense.

Ciò avviene anche nel momento in cui l’attenzione di Israele si è spostata da Gaza e Hamas – in particolare dopo l’ultimo round di combattimenti nel 2021, l’Operazione Guardiani del Muro – verso la Cisgiordania, che aveva assistito a una drammatica recrudescenza della violenza e del terrorismo.

Ciò, tuttavia, potrebbe aver permesso ad Hamas di tracciare nel tempo il suo piano in modo discreto e metodico, addestrando terroristi e raccogliendo informazioni nella massima segretezza.

“Stavano truffando Israele a livello strategico, usando radio portatili, reti terrestri nei tunnel e altre comunicazioni che non potevamo ascoltare, mentre usavano codici sulle cosiddette reti aperte, che sapevano che stavamo ascoltando. “, ha detto l’ex vice capo del Consiglio di sicurezza nazionale israeliano Eran Etzion, secondo il Washington Post . “Stavano creando una realtà alternativa.”

Il rapporto afferma inoltre che ciò avrebbe comportato un costo elevato, poiché Hamas conosceva il livello della risposta di Israele.

“Erano molto chiari su ciò che sarebbe accaduto a Gaza il giorno dopo”, ha detto al quotidiano un alto ufficiale militare israeliano. “Volevano comprare il loro posto nella storia – un posto nella storia della jihad – a scapito della vita di molte persone a Gaza”.

Tuttavia, anche se Hamas si aspettava una risposta israeliana di questo livello, il coinvolgimento degli Stati Uniti potrebbe essere stato una sorpresa.

“Una risposta israeliana? Sì, ce l’aspettavamo”, ha detto al Financial Times a fine ottobre Ali Barakeh, membro senior della leadership politica di Hamas. “Ma quello a cui stiamo assistendo ora è l’ingresso degli Stati Uniti nella battaglia, e su questo non avevamo previsto.”

Appena un giorno dopo il massacro di Hamas, gli Stati Uniti hanno inviato un gruppo d’attacco di portaerei, comprendente la più grande portaerei del mondo, la USS Gerald R. Ford, più vicino a Israele. Nel corso del mese, gli Stati Uniti inviarono il tenente generale James Glynn, un generale della Marina a tre stelle, e altri ufficiali militari aiutarono Israele a pianificare la sua offensiva di terra nella Striscia di Gaza.