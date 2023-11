Gaza. Hamas interrompe negoziati su ostaggi. Gallant: li riporteremo indietro sia con attività operative che negoziati

AgenPress – Hamas ha sospeso i negoziati sugli ostaggi a causa della gestione dello Shifa a Gaza. Lo ha detto un funzionario palestinese alla Reuters, secondo quanto riporta Haaretz.

Benyamin Netanyahu ha dichiarato in un’intervista al programma ‘Meet the Press’ della Nbc che “potrebbe esserci” un accordo per liberare gli ostaggi detenuti da Hamas. Il premier israeliano ha spiegato che prima che iniziassero le operazioni di terra a Gaza nessun’intesa era possibile. “Ma poi le cose sono cominciate a cambiare”.

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha incontrato i rappresentanti delle famiglie degli ostaggi e ha parlato delle azioni intraprese dal governo per riportare a casa i rapiti. “Siamo impegnati a riportare indietro i vostri cari in ogni modo possibile, sia attraverso attività operative che negoziati”, ha detto. “Stiamo cercando qualsiasi modo per riportare indietro la nostra gente, e Hamas sta cercando di fermare l’Idf. Solo la pressione militare ci avvicina all’obiettivo”.