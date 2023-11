Gaza. Hamas. 11.180 vittime. Croce Rossa, davanti ai nostri occhi una tragedia umana insopportabile

AgenPress – Secondo il governo di Hamas nel territorio, il bilancio delle vittime a Gaza dall’inizio del conflitto attuale ha raggiunto quota 11.180.

Secondo gli ultimi dati, tra i morti figurano 4.609 bambini e 3.100 donne, mentre altre 28.200 persone sono rimaste ferite.

Il Comitato internazionale della Croce Rossa ha chiesto la “protezione dei civili di Gaza intrappolati nei combattimenti, sia che stiano cercando di evacuare sia che stiano restando dove sono”.

Si afferma che le ostilità tra le forze israeliane e Hamas si stanno svolgendo in aree popolate e “intorno agli ospedali”.

“Una tragedia umana insopportabile si sta svolgendo davanti ai nostri occhi”, ha affermato, aggiungendo che il personale riceve chiamate da persone “che hanno paura di aprire la porta per paura di essere uccisi e che implorano di aiutarli a mettersi in salvo”.

Ha aggiunto che il sud della Striscia di Gaza – dove i palestinesi stanno fuggendo per sfuggire ai combattimenti – “non è attrezzato” per le ondate di persone che vi si spostano. La Croce Rossa ha affermato che gli aiuti umanitari che entrano nell’area sono “in gran parte insufficienti” e che i rifugiati “non hanno elementi essenziali come riparo, cibo, acqua e igiene”. La situazione si “avvicina rapidamente a un disastro umanitario”.