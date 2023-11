A Fieracavalli la passione per il mondo equestre è vip

Tanti i personaggi che hanno visitato la rassegna veronese, scoprendo il variegato mondo equestre e festeggiando i 125 anni della manifestazione

AgenPress. Si chiude oggi l’appuntamento imperdibile per appassionati, curiosi e famiglie che, in soli quattro giorni, ha permesso a oltre 140.000 visitatori di immergersi completamente nello sfaccettato mondo del cavallo grazie a spettacoli, intrattenimento e grande sport. Tra loro anche numerosi volti noti, alcuni insospettabili, che hanno festeggiato i 125 anni della manifestazione.

Partendo dallo chef Alessandro Borghese, ormai di casa a Fieracavalli, che ha premiato i vincitori della seconda edizione del concorso Sapori di Razza e che si è avvicinato a questo meraviglioso animale grazie al forte amore per le discipline equestri della moglie Wilma e della piccola Arizona. Durante il suo giro tra i padiglioni, inoltre, lo chef ha incontrato anche il suo amico Joe Bastianich che fino ad ora non conosceva il mondo del cavallo, ma che, dopo aver portato il suo progetto Joe’s American BQ Smash & Lab – vincitore tra le altre cose del premio Sapori di Razza Best Food 2023 – è rimasto molto affascinato dall’eleganza e la bellezza di questo splendido animale.

Per celebrare un traguardo importante come quello dei 125 anni, inoltre, Fieracavalli ha dato vita a una serata di inaugurazione unica in cui tantissimi personaggi hanno raccontato cosa fosse per loro il cavallo. Da Adriana Volpe, per cui questo animale è in grado non solo di trasformare una giornata negativa in una positiva, ma anche di cambiarti l’anima; passando ad Annalisa Minetti che ne ama il ritmo e il suono degli zoccoli sul terreno; arrivando al pugile Clemente Russo per cui è semplicemente magia. E ancora Nicole Berlusconi, che associa gli equini alla libertà, o a Paola Caruso per cui sono la parte più profonda di sé stessa, senza dimenticare Matilde Gioli. Fieracavalli ha consegnato all’attrice il premio Horse Friendship 2023 per “la sua capacità di raccontare il legame profondo che l’ha accompagnata alla scoperta del mondo equestre e per essere diventata una delle ambasciatrici più autentiche dell’amore e della cura che il rapporto con questi straordinari animali può dare”.

Quest’anno la fiera ha accolto in quartiere anche numerose attività sociali legate al cavallo e sostenute da personaggi importanti. Come #ridetorise, il progetto di Equiama e Silvia Villa, che sabato mattina ha accolto la madrina Maria Grazia Cucinotta – già impegnata con la sua associazione Vite senza paura ONLUS nella lotta alla violenza sulle donne – o ancora Ri.Abilitiamoci che, oltre a Nicole Berlusconi, vede la partecipazione di Vanni Oddera il freestyler motocross rider, campione di evoluzioni a 10 metri di altezza, che dedica il suo tempo alla riabilitazione per persone fragili e che ha portato nel ring d’onore del padiglione 8 Riccardo, uno dei ragazzi che aiuta. Come dimenticare poi la presenza e la testimonianza di Gessica Notaro che ha fatto conoscere all’ampio pubblico della manifestazione la Fondazione Puzzilli e il progetto Agata, che prevede azioni di contrasto e aiuto concreto per le donne vittime di violenza. I fondi raccolti, infatti, vengono usati per incaricare investigatori professionisti capaci di raccogliere prove – da passare poi alle autorità competenti – non appena si presentano i primi campanelli d’allarme, come segnalazioni di vicini o prime denunce.

Venerdì anche Antonella Clerici ha fatto il suo ingresso in fiera, come Veronica Maya, presentatrice della seconda Celebration Dinner dedicata all’inclusione tramite il lavoro per le persone di Fieracavalli insieme allo speaker di Radio Monte Carlo Maurizio Di Maggio. Per l’unica tappa italiana della Longines FEI Jumping World CupTM, infine, presenti anche Alessandro Tommasi (Will Italia), Veronica Lario ed Eleonora Berlusconi.