Riad. Leader arabi e musulmani chiedono il cessate il fuoco. Condanna “aggressione israeliana contro la Striscia di Gaza”

Il presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas ha affermato che gli Stati Uniti, “che hanno la maggiore influenza su Israele, sono responsabili dell’assenza di una soluzione politica”.

“Chiediamo che si ponga fine all’aggressione israeliana e all’occupazione israeliana della nostra terra”.

Ha invitato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a “porre immediatamente fine alla brutale aggressione israeliana contro i palestinesi” e ha ribadito la necessità di garantire l’ingresso degli aiuti a Gaza.

“La mia mente non riesce a credere che ciò stia accadendo sotto gli occhi e le orecchie del mondo, senza chiedere la fine immediata di questa guerra brutale”.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato al vertice che “il mondo che resta in silenzio di fronte a questa brutalità ci fa vergognare tutti”.

“Gaza è stata quasi completamente distrutta e i paesi occidentali non chiedono nemmeno un cessate il fuoco. …Non c’è dubbio che chiunque tace sull’ingiustizia è un complice nella pratica dell’ingiustizia”.

Il presidente turco ha detto che Israele sta cercando di vendicare gli attacchi di Hamas del 7 ottobre, aggiungendo che anche se nessuno sostiene quanto accaduto quel giorno, ciò non costituisce una scusa per Israele per uccidere civili.

“Le parole sono diventate insufficienti per descrivere ciò che sta accadendo a Gaza e Ramallah dal 7 ottobre”, ha detto Erdogan, sostenendo che Israele sta prendendo di mira civili, ospedali, ambulanze e luoghi di culto in un “modo brutale e barbaro che non ha eguali nella storia”. “

Il presidente siriano Bashar al-Assad ha criticato gli accordi di normalizzazione tra i paesi arabi e Israele, affermando che la politica fa più male che bene.

“Più mani tese da noi equivalgono a più massacri contro di noi… quello che dobbiamo fare per aiutare la Palestina è usare strumenti politici reali, non strumenti retorici, e questo in primo luogo è fermare qualsiasi processo politico con l’entità sionista”, ha detto.

Assad ha affermato che ciò che sta accadendo oggi a Gaza non dovrebbe essere trattato in modo isolato, ma piuttosto visto come una “manifestazione” della causa palestinese e una “palese espressione della sofferenza” dei palestinesi.

“Se continuiamo oggi ad affrontare l’aggressione contro Gaza con la stessa metodologia, allora apriremo la strada al completamento del massacro… e alla morte della causa”.

L’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, ha criticato la comunità internazionale per non essere riuscita a “fermare i crimini di guerra e i massacri” a Gaza.

“Ci chiediamo per quanto tempo la comunità internazionale continuerà a trattare Israele come se fosse al di sopra del diritto internazionale, e per quanto tempo gli sarà perdonato di farsi beffe di tutte le leggi internazionali nella sua guerra brutale e senza fine contro la popolazione indigena del paese”.

L’emiro ha affermato che il Qatar continua a sostenere tutti gli sforzi diplomatici regionali e internazionali per “allentare l’escalation, arginare lo spargimento di sangue e proteggere i civili, compresi gli sforzi continui nella mediazione umanitaria per rilasciare gli ostaggi”, aggiungendo che “speriamo di raggiungere una tregua umanitaria nel prossimo futuro”. futuro.”