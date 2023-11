Napoli. Cane poliziotto Spike trova la droga nel carcere di Poggioreale. “E’ un incubo per gli spacciatori”

AgenPress – Durante una perquisizione straordinaria dell’Istituto penitenziario di Napoli Poggioreale, grazie al cane antidroga Spike del distaccamento di Avellino, sono stati trovati e sequestrati dalla Polizia Penitenziaria 120 grammi di hashish che erano nascosti dietro l’armadietto di una camera detentiva. Ai detenuti presenti nella camera sono state notificate un nuovo arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti.

“Sta diventando un incubo per gli spacciatori Spike – commentano Ciro Auricchio e Giuseppe Moretti, segretario regionale e presidente dell’Uspp – complimenti sia al gruppo regionale dei cinofili sia al comando di polizia penitenziaria di Napoli Poggioreale per la brillante operazione”. I due sindacalisti ricordando che “la polizia penitenziaria è una forza sana e professionalmente eccellente dello Stato: è necessario però dotarla di risorse umane, materiali e strumentali per garantire maggiore sicurezza per gli istituti di pena”.