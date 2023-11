Gran Bretagna. Salvata Fiona, la pecora solitaria rimasta bloccata per due anni su una remota spiaggia nelle Highlands scozzesi

AgenPress – Una pecora considerata la pecora più solitaria della Gran Bretagna è stata salvata da un gruppo di agricoltori da una remota spiaggia di ciottoli nelle Highlands scozzesi.

Fiona, era rimasta bloccata ai piedi delle scogliere sul Cromarty Firth per almeno due anni.

Un ente di beneficenza per il benessere degli animali ha affermato che qualsiasi tentativo di salvarla sarebbe “incredibilmente complesso”.

Ma un gruppo di cinque agricoltori è riuscito a trascinarla su un ripido pendio. Hanno in programma di tosare il suo vello troppo cresciuto e di consegnarla a un parco agricolo.

La missione di salvataggio è stata organizzata da Cammy Wilson, una tosatrice di pecore dell’Ayrshire e presentatrice del programma Landward della BBC, dopo aver visto la copertura mediatica della difficile situazione di Fiona.

Parlando in un video pubblicato su Facebook , ha detto: “Siamo arrivati ​​fin qui con alcune attrezzature pesanti e abbiamo portato questa pecora su un pendio incredibilmente ripido.

“È in condizioni incredibili. Ha un punteggio di condizione di circa 4,5, è troppo grassa: è stato un lavoro sollevarla su quel pendio.

“Andrà in un posto molto speciale che molti di voi conoscono molto bene, dove potrete vederla praticamente ogni giorno.”

Jillian Turner ha avvistato per la prima volta le pecore due anni fa mentre stava remando lungo la costa di Sutherland con il suo club di kayak. Pensò che la pecora sarebbe tornata da sola ovunque fosse casa e non ci pensò più.

Quando ha intrapreso di nuovo lo stesso viaggio di recente, è rimasta inorridita nel vedere lo stesso animale.

Ricordando il suo primo avvistamento delle pecore, Turner ha detto al Northern Times : “Circa mezzo miglio prima di svoltare nel Cromarty Firth abbiamo avvistato una pecora su una spiaggia di ciottoli in fondo a una costa ripida e rocciosa.

“Ci ha visto arrivare e ci ha chiamato lungo tutta la spiaggia seguendo i nostri progressi finché non ha potuto andare oltre. Alla fine si voltò indietro, con l’aria sconfitta.

L’avvistamento ha impressionato Turner e non riusciva a crederci quando ha visto le stesse pecore nel recente viaggio.

“Ha gridato al nostro avvicinamento e ancora una volta ha seguito il gruppo lungo la riva saltando da una roccia all’altra, chiamandoci per tutto il percorso”.

Il vello della pecora era “enorme” e toccava il suolo da dietro, ha detto, con Turner che ha descritto l’esperienza come “straziante”.

“Onestamente pensavamo che sarebbe riuscita a risalire quel primo anno. La povera pecora è sola da almeno due anni. Per un animale da gregge deve essere una tortura, e lei sembrava disperata nel voler entrare in contatto con noi nelle due occasioni in cui l’abbiamo superata.”

Turner aveva cercato di organizzare l’aiuto di varie agenzie, senza alcun risultato.

“Ho contattato la squadra di soccorso alpino di Cairngorm che è stata molto comprensiva ma non può intraprendere alcuna azione a meno che non venga ricevuto un grido da un servizio di emergenza come la polizia o i vigili del fuoco”, ha detto.

“Ho anche contattato la SSPCA (Società scozzese per la prevenzione della crudeltà verso gli animali) e l’addetto alla chiamata è stato comprensivo, ma un ispettore mi ha risposto e mi ha indicato che la pecora era loro nota ma non era in alcun pericolo.”