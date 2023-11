Cisgiordania. Blinken incontra Abbas. Israele ha il diritto di difendersi, ma deve rispettare le leggi, proteggendo i civili e garantendo aiuti

AgenPress – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontrato a Ramallah il presidente dell’Autorità palestinese Mahmoud Abbas, nel contesto dell’escalation di violenza dei coloni in Cisgiordania a seguito dell’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre.

Blinken si è recato a Ramallah per la sua visita precedentemente senza preavviso in un corteo di automobili blindate e sotto stretta sicurezza poche ore dopo che gli aerei da guerra israeliani avevano colpito un campo profughi nella Striscia di Gaza, uccidendo almeno 40 persone e ferendone dozzine, hanno detto funzionari sanitari. Nonostante la segretezza e il rifiuto del Dipartimento di Stato di confermare il viaggio fino a quando Blinken non avesse lasciato fisicamente la Cisgiordania, sono scoppiate proteste contro la sua visita e il sostegno degli Stati Uniti a Israele quando è trapelata la notizia del suo arrivo.

L’incontro con Abbas, la cui Autorità Palestinese con sede a Ramallah non ha avuto un ruolo importante a Gaza da quando Hamas ne ha preso il controllo con la forza nel 2007, è avvenuto all’inizio del terzo giorno di Blinken di un intenso tour in Medio Oriente – il secondo dall’inizio della guerra con un attacco a sorpresa di Hamas contro Israele il 7 ottobre. Blinken aveva visitato Israele e incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu venerdì prima di trasferirsi in Giordania per incontrare alti funzionari arabi sabato.

Blinken ha offerto il fermo sostegno degli Stati Uniti al diritto di Israele a difendersi, ma ha anche sottolineato che deve rispettare le leggi di guerra, proteggere i civili e aumentare le forniture di aiuti umanitari a Gaza. Per fare ciò, oltre a facilitare il flusso di stranieri in fuga da Gaza, ha sostenuto che Israele dovrebbe attuare pause umanitarie progressive nei suoi attacchi aerei e nelle operazioni di terra, qualcosa che Netanyahu finora ha categoricamente rifiutato.

Blinken, che ha incontrato venerdì i funzionari israeliani a Tel Aviv, ha detto di aver sentito “un chiaro impegno da parte del governo ad affrontare la violenza estremista in Cisgiordania, a condannarla, ad agire per prevenirla, ad agire contro coloro che perpetrano Esso.”

Blinken ha anche espresso l’impegno degli Stati Uniti a lavorare per la “realizzazione delle legittime aspirazioni dei palestinesi alla creazione di uno Stato palestinese”.

Ad Amman, in un vertice con i ministri degli Esteri di Giordania, Egitto, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, nonché con il segretario generale dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), Blinken ha affermato che sono “tutti profondamente preoccupati per l’escalation violenza estremista contro i civili palestinesi in Cisgiordania”, definendolo “un problema serio che è solo peggiorato dopo il conflitto”.

I funzionari statunitensi ritengono che Netanyahu potrebbe ammorbidire la sua opposizione se riuscisse a convincersi che è nell’interesse strategico di Israele alleviare la difficile situazione dei civili palestinesi a Gaza. L’aumento del numero delle vittime ha scatenato una crescente rabbia internazionale, con decine di migliaia di persone da Washington a Berlino che sono scese in piazza durante il fine settimana per chiedere un cessate il fuoco immediato.

I ministri degli Esteri arabi che Blinken ha incontrato sabato ad Amman – provenienti da Giordania, Egitto, Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti – hanno avanzato la stessa richiesta.

“A nostro avviso ora un cessate il fuoco lascerebbe semplicemente Hamas sul posto, in grado di riorganizzarsi e ripetere ciò che ha fatto il 7 ottobre “, ha replicato Blinken. Ha invece affermato che le pause umanitarie temporanee nei combattimenti sarebbero fondamentali per proteggere i civili, ottenere aiuti e far uscire i cittadini stranieri “consentendo comunque a Israele di raggiungere il suo obiettivo, la sconfitta di Hamas”.