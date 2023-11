UNICEF: bambini e famiglie a rischio dopo il terremoto di magnitudo 6,4 che ha colpito il Nepal occidentale

AgenPress. “Siamo profondamente rattristati dall’impatto devastante del terremoto di magnitudo 6,4 che ha colpito le province di Karnali e Lumbini, nel Nepal occidentale, alle 23:47 di ieri.

Secondo le autorità, 143 persone sono morte e 190 sono rimaste ferite. Jajarkot e Rukum West sono i distretti più colpiti, dove sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso.

Le nostre più sentite condoglianze vanno alle persone e ai bambini che hanno perso i loro cari. La piena portata dei danni si manifesterà nei prossimi giorni e purtroppo il numero delle persone colpite è destinato a crescere.

I bambini e le loro famiglie sono i soggetti più a rischio dopo che il terremoto e le numerose scosse di assestamento hanno danneggiato e distrutto case, scuole e centri sanitari. Le stime indicano che migliaia di bambini in età scolare vivono nelle aree colpite e saranno colpiti.

I team dell’UNICEF sono sul posto per fornire assistenza urgente ai bambini e alle famiglie in difficoltà. Insieme alle autorità e ai partner, l’UNICEF sta valutando il bilancio per i bambini e le famiglie. Stiamo anche valutando il sostegno di cui hanno bisogno in questo momento cruciale nei settori della salute, della nutrizione, dell’istruzione, dell’acqua, dei servizi igienici e sanitari (WASH), della protezione dell’infanzia e della protezione sociale.

L’UNICEF ha già inviato aiuti di emergenza alle aree più colpite nei distretti di Jajarkot e Rukum West, tra cui oltre 1.000 teloni e 1.300 coperte.

L’ultimo disastro è il più grande terremoto che ha colpito il Nepal dal sisma di magnitudo 7,8 del 2015. Arriva all’indomani di un terremoto di magnitudo 5,3 nel distretto occidentale di Bajhang, che a ottobre ha colpito oltre 15.000 famiglie.

Siamo vicini alla popolazione e i bambini del Nepal in questo momento difficile”.

Dichiarazione di Alice Akunga, Rappresentante dell’UNICEF in Nepal.