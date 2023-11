Ucraina. Zelensky, la guerra contro la Russia non è in stallo. Adesione Ue momento importante

AgenPress – Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky , ha osservato che l’Ucraina non si trova in una situazione di stallo a causa del passaggio della guerra allo stadio di esaurimento posizionale. Lo ha affermato il capo dello Stato in una conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Kiev.

In particolare, il capo dello Stato ha commentato l’articolo del comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny per The Economist che la guerra è entrata nella fase posizionale e che ciò porterà ad un prolungamento della guerra, che sarà vantaggioso per la Russia.

Zelensky ha ricordato che il 24 febbraio 2022 tutti dicevano che l’Ucraina non avrebbe dovuto resistere a lungo e che quasi l’intero paese sarebbe stato catturato.

“E c’erano vari segnali, condizioni secondo cui si doveva rinunciare a tutto, le persone cambiavano, la Russia veniva riconosciuta, l’Europa veniva dimenticata, la NATO non doveva essere pensata. E cos’è l’Ucraina? Non esiste uno stato simile. Ho sentito tutto queste voci molto in questi anni. Ed ero assolutamente fiducioso in noi”.

Secondo il presidente, l’Ucraina si trovava in una situazione più difficile: “Ma noi ci abbiamo creduto molto, abbiamo combattuto e vinto. Alcuni trucchi, pratiche, operazioni militari, e ti ricordi che la regione di Kharkiv è stata liberata, parte di essa, e tu ricorda quello che è successo a Kherson. Pertanto, ci sono difficoltà, ci sono opinioni diverse e credo che non abbiamo il diritto nemmeno di pensare e di arrenderci. Perché, dimmi, qual è l’alternativa?”.

Se l’Ucraina cedesse ipoteticamente un terzo del paese alla Russia, la guerra non finirebbe: “Questo sarà solo l’inizio. Putin non finirà lì. Sappiamo cos’è un conflitto congelato. Noi stessi abbiamo tratto le conclusioni”.

“Il tempo è passato oggi: le persone sono stanche. Tutti sono stanchi. Tutte le persone, indipendentemente dal loro status. Questo è comprensibile. Non c’è niente del genere qui. Ma questa non è una situazione di stallo. Sottolineo ancora una volta. Ne abbiamo già parlato.

“Questa non è una novità. La Russia controlla il cielo. Noi proteggiamo i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Quando non controlliamo il cielo, nessuno vuole semplicemente buttare via il modo in cui la Russia getta la sua gente come carne,” ha aggiunto il presidente.

Allo stesso tempo, il capo dello Stato ha spiegato come superare una situazione del genere. In particolare, ha osservato che la decisione di fornire all’Ucraina gli F-16 è già stata presa, ma è necessario attendere il completamento della formazione dei piloti e dei meccanici ucraini, perché si tratta di un processo lungo.

“Ci sono soluzioni rapide. E non sono una sorta di difesa aerea spaziale e tecnologica. Abbiamo provato, quando c’è la difesa aerea sul fronte, tutti capiscono chiaramente: i militari vanno avanti, corrono, guidano, usano l’attrezzatura. E una o si verificano altre azioni controffensive”.

“E’ un momento molto importante, il momento in cui stiamo aspettando la decisione politica sull’Ucraina per l’inizio dei negoziati d’adesione all’Ue. Questa decisione avrà un ruolo fondamentale per la storia non solo dell’Ucraina ma dell’intera Europa”, ha aggiunto. Con l’avvio dei negoziati, ha sottolineato, “garantiremo nuove basi per la crescita dell’Ucraina e di tutti i Paesi europei” e “garantiremo al nostro Paese e al popolo ucraino la vera sicurezza economica e sociale”.