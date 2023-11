Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Apprezzo politica dei valori di Cuffaro”

AgenPress.“In un momento politicamente caratterizzato da grande confusione di ruoli e di lingue, nel quale si ritiene che per affermare le proprie idee, giuste o errate che siano, è lecito ricorrere ad ogni mezzo incluso l’attacco gratuito, esprimo apprezzamento al progetto politico iniziato e promosso con misura e saggezza dal Presidente Cuffaro.

Egli ha perfettamente ragione che bisogna collaborare alla buona politica, a quella dei valori, della saggezza e della misura. Non vi è bisogno di alzare i toni per ottenere il consenso ma solo la continua e feconda ricerca del rapporto personale con l’individuo il quale non è un numero o elettore ma persona da seguire ed ascoltare e naturalmente servire nella sua integrità respingendo ogni visione aggressiva e verbosa della politica.

In tale ottica è del tutto corretta la opzione espressa dal Presidente Cuffaro relativa alla collocazione nel PPE. Esprimo il massimo apprezzamento e stima per la visione politica del Presidente Cuffaro che ha sempre operato per il bene della Sicilia”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen .Domenico Scilipoti Isgrò.