Formigoni: “Italiani si sono già dimenticati attacco a Israele del 7 ottobre”

NETANYAHU SBAGLIA A DIRE NO A PROPOSTA USA

AgenPress. È evidente che si allontana dalla coscienza degli italiani il ricordo di ciò che è avvenuto il 7 ottobre in Israele, un attacco terroristico senza precedenti, con una crudeltà che purtroppo è stata già dimenticata”.

Lo ha dichiarato Roberto Formigoni, intervenuto a “Spin Doctor”, programma condotto da Luigi Crespi su Radio Giornale Radio.

“Condivido la solidarietà per il popolo palestinese, che da anni è vittima del comportamento di Hamas – ha aggiunto Formigoni –. Israele ha il pineo diritto a vivere in sicurezza nella terra che non ha conquistato ma che gli è stata assegnata dall’Onu nel 1947. Come finisce la guerra? Israele sembra che non vogli a fermarsi e sgominare del tutto Hamas, e questa volta credo che abbia la possibilità di vincere militarmente.

Dire di no alla proposta di tregua umanitaria che proviene addirittura dagli USA è però uno sbaglio: un errore clamoroso di Netanyahu che ha dimenticato ogni senso della misura. Tutti u suoi alleati gli hanno detto che la sua destituzione è certa dopo la fine delle ostilità”.