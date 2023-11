Calenda: “Le Forze (Dis)armate”

Dopo due giorni di visita a Berlino e ai monumenti rimasti del militarismo prussiano, sarebbe facile considerare questa retorica irrilevanza un fatto positivo. Ma non lo è. La guerra è diventata un fatto alieno a noi e al resto dell’Occidente erbivoro (Ue), ma non al Mondo.

Dovremmo conoscere la Storia a sufficienza per sapere che fasi di apertura, progresso e competizione economica si alternano a momenti di confronto duro e di crisi militari. Dovremmo, se la Storia non ci sembrasse un arcaico cascame del passato, inutile all’uomo moderno, moralmente perfetto e tecnologicamente potente.

Riteniamo dunque di essere al riparo dalla guerra semplicemente perché non ammettiamo più la guerra come azione umana. Una presuntuosa e pericolosa pretesa. Conseguentemente rimandiamo di anno in anno l’impegno con la NATO a portare al 2% le spese militari. Sono soldi che servono per approntare forze militari altrimenti stremate da decenni di investimenti minimi.