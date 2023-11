AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 4 Novembre 2023.

AL NORD – Al mattino tempo stabile ma con nuvolosità bassa e banchi di nebbia in Pianura Padana. Al pomeriggio tempo in peggioramento al Nord-Ovest con piogge, temporali e neve sui rilievi oltre i 1500-1600 metri. In serata e in nottata acquazzoni e temporali sparsi su tutte le regioni con neve sulle Alpi oltre i 1300-1500 metri.

AL CENTRO – Al mattino stabilità diffusa con cieli sereni e locali addensamenti da nuvolosità bassa tra Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Tra la serata e la nottata tempo in peggioramento con piogge a partire da Toscana, Umbria e Lazio. AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino isolati piovaschi sulle regioni peninsulari, variabilità asciutta sulle isole maggiori. Al pomeriggio ancora qualche rovescio tra Campania, Calabria e Sardegna, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo su Sardegna e sulle coste della Campania.

Temperature minime in generale diminuzione; massime stabili o in calo da nord a sud.



