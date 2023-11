Mosca. Putin, l’Ucraina non esisteva all’epoca sovietica. Invasione perché vuole entrare in Nato e non siamo d’accordo

AgenPress – Il dittatore russo Vladimir Putin ha affermato ancora una volta che l’Ucraina non esisteva prima dell’epoca sovietica, che i territori nel sud e nell’est dell’Ucraina appartenevano storicamente alla Russia – e non gli è rimasta altra scelta che “scoprire la mitragliatrice” durante l’attuazione del programma.

“Tutte le terre della Russia meridionale furono trasferite durante la formazione dell’Ucraina sovietica, durante la creazione dell’URSS. Bene, non c’era l’Ucraina come parte dell’impero – c’erano regioni, e lei stessa, l’Ucraina, arrivò nel 16 secolo, era costituito da tre regioni: Kiev, regione di Kiev, Zhitomir, Chernigov – tutto qui, proveniva volontariamente dalla Confederazione polacco-lituana, dalla Polonia.

Abbiamo una lettera nei nostri archivi: “Noi, popolo russo-ortodosso, ci rivolgiamo a Mosca, allo zar e così via”. E, cercando di difendere i propri diritti, hanno rivolto la stessa cosa a Varsavia: “Noi, popolo russo-ortodosso, chiediamo di preservare questo e quello, chiediamo che…”.

Poi è successo quello che è successo. Cominciarono a formare l’Unione Sovietica e formarono un’enorme Ucraina – e soprattutto, in larga misura, a scapito delle terre della Russia meridionale. Tutta la regione del Mar Nero e così via. Sebbene tutte queste città, come è noto, furono fondate da Caterina II dopo una serie di guerre con l’Impero turco e ottomano.”

Putin ha detto che la Russia moderna presumibilmente si è “riconciliata” con la perdita dell’Ucraina dopo il crollo dell’URSS, ma “quando hanno cominciato a sterminare tutto ciò che era russo lì, queste sono, ovviamente, cose proibitive!”

“E alla fine hanno annunciato che i russi non sono una nazione indigena su queste terre – beh, questo è generalmente il caos completo. E allo stesso tempo hanno iniziato a sterminare i russi nel Donbass”, il dittatore russo era indignato, senza specificare chi fosse chiama “russi”.

Secondo Putin, le autorità ucraine non intendevano attuare gli accordi di Minsk, “e hanno addirittura cominciato a trascinare l’intero territorio nella NATO”, senza prestare attenzione alle proteste russe.

“Questo è ciò che sta al centro del conflitto che sta accadendo oggi, qual è la causa di questo conflitto. Se avessimo rapporti con la fraterna Ucraina, la nostra composizione etnica sarebbe fraterna! – normale, in modo moderno e benevolo, non sarebbe mai venuto in mente a nessuno di commettere azioni legate, ad esempio, alla Crimea.

Se lì tutto andasse bene, se il popolo russo, la lingua russa, la cultura russa fossero trattati normalmente, non ci sarebbero questi colpi di stato – beh, a qualcuno in Russia sarebbe venuto in mente di agire nella stessa Crimea come abbiamo agito? Era necessario proteggere le persone da questa feccia nazista.

Ci hanno semplicemente presentato una scelta nella quale non potevamo fare altro che difendere le persone che vivono lì. La stessa cosa è successa con Donbass e Novorossiya.”

Putin ha detto che prima di “scoprire la mitragliatrice”, bisogna pensare se si può farne a meno. Nel caso dell’Ucraina questo era impossibile, ha detto. Il dittatore russo ha ripetuto la propaganda secondo cui questi erano territori storici russi e le persone che vivevano lì erano “russe”.

Secondo Putin, la Russia non aveva altra scelta che lanciare una “operazione speciale” poiché “siamo già stati attaccati”. Con “noi” Putin intendeva gli ucraini di lingua russa nell’Ucraina orientale e meridionale.

“All’inizio si consideravano parte della Russia, ma sono stati attaccati nel 2014. Prima hanno provato ad attaccare la Crimea, e poi il Donbass. E abbiamo trascorso 8 anni cercando di risolvere questa situazione con mezzi pacifici. Alla fine ci è stato detto: “Don Facciamolo con mezzi pacifici. Si sono rifiutati pubblicamente: non lo faremo, hanno detto, non ci piacciono gli accordi di Minsk… Dovevamo porre fine a tutto questo”.