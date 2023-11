MIMIT: Urso incontra il ministro degli Affari Esteri Indiano

Al centro dei colloqui il rafforzamento della collaborazione commerciale e industriale

AgenPress. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ricevuto questa mattina a Palazzo Piacentini una delegazione del Governo indiano, guidata dal ministro degli Affari Esteri, Subrahmanyam Jaishankar, per un colloquio sul rafforzamento della collaborazione industriale e tecnologica tra i due Paesi e per approfondire la cooperazione nei settori strategici, a partire dalla transizione digitale e dallo spazio e per stimolare l’attrazione degli investimenti da e verso l’India.

L’incontro fa seguito alla missione in India del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il 2 marzo scorso, che ha consentito di elevare le relazioni bilaterali al livello di Partenariato Strategico e all’incontro del 13 aprile a Palazzo Piacentini tra il ministro Urso e l’omologo dell’Industria e del Commercio dell’India, Piyush Goyal, che hanno co-presieduto un “CEO Forum” alla presenza di rappresentanti delle imprese dei due Paesi. Ieri il ministro indiano era stato ricevuto a Villa Madama anche dal ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

“L’elevato grado di convergenza negli interessi economici e strategici tra i nostri due Paesi, in prima linea nella transizione digitale e green e oggi anche sulle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale – ha dichiarato Urso – costituisce una base duratura per una relazione a lungo termine. Vogliamo sviluppare ancora di più questa alleanza produttiva, commerciale, scientifica e tecnologica. Ci sono ampi margini di collaborazione per dar vita a una partnership importante con l’India, con cui condividiamo gli stessi valori, che sono quelli di preservare l’attività produttiva e sviluppare catene di approvvigionamento sicure nei settori strategici della difesa, del cyber, del digitale, della manifattura avanzata, del tessile, del food processing e nel settore spaziale, dove stiamo valutando progetti congiunti tra l’ASI e l’Agenzia Indiana per la Ricerca Spaziale”.

L’Italia a oggi è il decimo mercato di destinazione dell’export indiano, mentre l’India è il 6° mercato di destinazione dell’export italiano in Asia-Pacifico. Notevoli le importazioni italiane, pari a 10miliardi di euro e in crescita le esportazioni verso l’India, che nel 2022 hanno raggiunto i 4,8 miliardi di euro, con un +24,2% rispetto all’anno precedente e un trend superiore nei primi mesi del 2023.

Le relazioni con l’India hanno visto un significativo salto di qualità negli ultimi anni, in cui è raddoppiato l’interscambio commerciale, salito nel 2022 a quasi 15 miliardi di euro, con una crescita del 42% Italia. Ad oggi le imprese italiane presenti in India sono quasi 700, con 50mila addetti impiegati soprattutto nel settore automobilistico e delle infrastrutture, mentre quelle a partecipazione indiana in Italia a fine 2021 erano circa 140, attive nel siderurgico, nel commercio all’ingrosso, nell’automotive e nel pellame.