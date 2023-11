Maltempo Toscana. Cdm stanzia 5mln di euro per misure urgenti. Protezione civile, peggioramento nel fine settimana

AgenPress – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa convocata subito dopo la riunione di Palazzo Chigi, parla anche del maltempo e dell’alluvione che stanotte ha colpito la Toscana provocando delle vittime. “Ho sentito il presidente Giani – racconta – e abbiamo deciso di deliberare lo stato di emergenza. Sono stati stanziati 5 milioni di euro per le misure più urgenti”.

“Bene che il governo abbia deciso lo stato di emergenza nazionale. Cinque milioni di euro per le prime urgenze vanno bene, intanto si comincia, poi quando ci sono situazioni del genere bisogna fare presto e guardare alle cose concrete””, ha dichiarato il sindaco della Città metropolitana di Firenze.

Sulle previsioni “il Lamma ci ha aggiornato parlando di un miglioramento per le prossime ore e un successivo peggioramento nel weekend. Però non della stessa entità dell’alluvione di ieri. Ad ora la situazione è in miglioramento, oggi non piove”. Sul ripristino della rete elettrica “Enel ha messo in campo 500 persone”, ha detto il responsabile della protezione civile di Firenze Leonardo Ermini.