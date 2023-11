Maltempo Molise. Forti piogge e venti a 143 km orari. Crolla una palestra scolastica a Casacalenda (Campobasso)

AgenPress – Gran parte del Molise sferzata da forti raffiche di vento e pioggia che hanno causato molti danni e problemi alla circolazione stradale. Alcuni sindaci hanno deciso di chiudere le scuole. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco. Nella notte, ha fatto sapere Gianfranco Spensieri, meteorologo di Rai Pubblica Utilità presso la Tgr Molise, a Baranello (Campobasso) la forza del vento ha superato i 143 chilometri orari (143,6), 136,8 km/h a Trivento (Campobasso), tra i 90 e 110 km/h in altre località della regione. L’allerta ‘arancione’ diramata ieri dalla Protezione civile regionale resta anche per le prossime ore.

A causa delle forti raffiche di vento crolla la palestra dell’Istituto omnicomprensivo “Silvio di Lalla” a Casacalenda (Campobasso). La struttura sportiva è annessa all’edificio scolastico antisismico realizzato negli anni successivi al terremoto del 2002, che provocò il crollo della scuola Jovine a San Giuliano di Puglia (Campobasso). Nonostante gli interventi di manutenzione del tetto in legno, l’ultimo lo scorso anno, la struttura è crollata. Il sindaco Sabrina Lallitto, a seguito dei danni ingenti in paese, ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per oggi. “Quanto accaduto alla palestra è un fatto gravissimo. Una struttura antisismica non dovrebbe crollare. E’ frequentata da bambini dell’infanzia e fortunatamente oggi non c’era nessuno”.

A Casacalenda i danni sono ingenti. L’Amministrazione comunale ha chiesto l’intervento di Vigili del Fuoco e Protezione civile per verifiche tecniche sull’edificio crollato. “Con la Giunta stiamo valutando i primi danni e la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza”.