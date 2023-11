Maltempo in Toscana. Ritrovato vivo uno dei dispersi. Cna, imprese artigianali allagate, capannoni difficilmente raggiungibili

AgenPress – E’ stato ritrovato vivo uno dei dispersi per il maltempo in Toscana. Lo rendono noto i carabinieri spiegando che si tratta di un 72enne per il quale le ricerche erano scattate a Campi Bisenzio. Sempre a Campi risulta dispersa un’altra persona mentre i due dispersi per i quali sono scattate le ricerche a Lamporecchio (Pistoia) e la cui auto è stata poi ritrovata rovesciata in un torrente a Vinci sono una coppia di coniugi.

“La situazione è molto preoccupante, non abbiamo ancora il conto dei danni, stiamo cercando di intervenire”, dice Cinzia Grassi, direttore di Cna Toscana Centro, a proposito della situazione delle imprese artigiane fra Prato e Pistoia in seguito all’ondata di maltempo. “La zona tra Bagnolo, Montemurlo e Montale – spiega – è fra le più disastrate al momento, ci risultano insediamenti artigianali totalmente allagati nella zona vicino all’inceneritore, e capannoni difficilmente raggiungibili”. Problemi si accusano anche per le attività commerciali, dice Grassi, “a macchia di leopardo” sul territorio, e anche due sedi dell’associazione, a Prato e Montemurlo, sono allagate. “I nostri elettricisti hanno messo a disposizione un numero di emergenza per essere contattati – annuncia la direttrice di Cna Toscana Centro -, sia per le abitazioni che per le aziende, perché in questi casi la parte elettrica è sempre la prima a essere danneggiata”.