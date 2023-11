Fondazione Chips, Ciocca (Lega): “Pavia cuore nevralgico della Rivoluzione Europea nel settore digitale, per vincere su Cina e India”

AgenPress. “Oggi è un giorno storico per Pavia, la Lombardia, l’Italia e per l’Europa. L’inaugurazione della Fondazione Chips.it rappresenta un passo significativo verso la Rivoluzione Europea nel settore della microelettronica per vincere su Paesi come Cina e India, da cui oggi siamo fortemente dipendenti.”

Lo ha dichiarato l’Onorevole Angelo Ciocca, membro della Commissione ITRE (Industria, Ricerca, Energia) al Parlamento europeo, a margine della cerimonia di inaugurazione della Fondazione Chips.it, il Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore, presso l’Università degli Studi di Pavia.

“Questa iniziativa, sostenuta dai ministri dell’Economia e delle Finanze, delle Imprese e del Made in Italy e dell’Università e della Ricerca, è un esempio di come il nostro Paese stia guidando l’innovazione nel settore dei semiconduttori”. “Questo progetto rappresenta una opportunità unica per il nostro Paese di diventare un punto di riferimento nel settore digitale, creando nuovi posti di lavoro e attrarre investimenti”, ha aggiunto l’On. Ciocca, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra università, centri di ricerca e imprese per favorire l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore.

“La scelta di Pavia come sede del centro è un riconoscimento dell’importanza del territorio, che negli ultimi anni ha investito nella microelettronica grazie alla sinergia tra imprese e università e da oggi sarà il cuore della microelettronica italiana in Ue”, ha concluso.