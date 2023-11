Donne e neonati sono quelli che subiscono il peso maggiore del conflitto a Gaza

Secondo i dati del Ministero della Sanità, nella Striscia di Gaza sono stati uccisi 2.326 donne e 3.760 bambini

AgenPress. Donne, bambini e neonati a Gaza stanno sopportando in modo sproporzionato il peso dell’escalation delle ostilità nei territori palestinesi occupati, sia in termini di vittime che di ridotto accesso ai servizi sanitari, avvertono il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF), l’Organizzazione delle Nazioni Unite per il soccorso e l’opera. Agenzia per i rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), l’Agenzia delle Nazioni Unite per la salute sessuale e riproduttiva (UNFPA) e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Al 3 novembre, secondo i dati del Ministero della Sanità, nella Striscia di Gaza sono stati uccisi 2.326 donne e 3.760 bambini, pari al 67% di tutte le vittime, mentre altre migliaia sono rimaste ferite. Ciò significa che ogni giorno vengono uccisi o feriti 420 bambini, alcuni dei quali hanno solo pochi mesi.

I bombardamenti, le strutture sanitarie danneggiate o non funzionanti, i massicci livelli di sfollamento, il collasso delle forniture di acqua ed elettricità, nonché l’accesso limitato a cibo e medicinali, stanno gravemente interrompendo i servizi sanitari materni, neonatali e infantili. Si stima che ci siano 50.000 donne incinte a Gaza, e più di 180 partoriscono ogni giorno. Il 15% di loro rischia di avere complicazioni legate alla gravidanza o al parto e necessita di ulteriori cure mediche.

Queste donne non sono in grado di accedere ai servizi ostetrici di emergenza di cui hanno bisogno per partorire in sicurezza e prendersi cura dei loro neonati. Con la chiusura di 14 ospedali e 45 centri di assistenza sanitaria di base, alcune donne sono costrette a partorire in rifugi, nelle loro case, per strada tra le macerie o in strutture sanitarie sopraffatte, dove le condizioni igienico-sanitarie stanno peggiorando e c’è il rischio di infezioni e complicazioni mediche. è in ascesa. Anche le strutture sanitarie sono sotto tiro: il 1° novembre è stato bombardato l’ospedale Al Hilo, un importante ospedale per la maternità.

Si prevede che le morti materne aumenteranno data la mancanza di accesso a cure adeguate. Il prezzo psicologico delle ostilità ha anche conseguenze dirette – e talvolta mortali – sulla salute riproduttiva, tra cui un aumento degli aborti spontanei, dei nati morti e delle nascite premature indotti dallo stress.

Prima dell’escalation, la malnutrizione era già elevata tra le donne incinte, con impatti sulla sopravvivenza e sullo sviluppo infantile. Con il peggioramento dell’accesso al cibo e all’acqua, le madri faticano a nutrire e prendersi cura delle proprie famiglie, aumentando i rischi di malnutrizione, malattie e morte.

Anche la vita dei neonati è appesa a un filo. Se gli ospedali finissero il carburante, la vita di circa 130 bambini prematuri che dipendono dai servizi di terapia intensiva e neonatale sarà minacciata, poiché le incubatrici e altre attrezzature mediche non funzioneranno più.

Oltre la metà della popolazione di Gaza si trova ora rifugiata nelle strutture dell’UNRWA in condizioni terribili, con risorse idriche e alimentari inadeguate, che stanno causando fame, malnutrizione, disidratazione e diffusione di malattie trasmesse dall’acqua. Secondo le prime stime dell’UNRWA, 4.600 donne incinte sfollate e circa 380 neonati che vivono in queste strutture necessitano di cure mediche. Sono già stati segnalati più di 22.500 casi di infezioni respiratorie acute e 12.000 casi di diarrea, il che è particolarmente preoccupante considerati gli alti tassi di malnutrizione.

Nonostante la mancanza di un accesso duraturo e sicuro, le agenzie delle Nazioni Unite hanno inviato a Gaza medicinali e attrezzature salvavita, compresi rifornimenti per neonati e assistenza sanitaria riproduttiva. Ma occorre fare molto di più per soddisfare gli immensi bisogni dei civili, comprese le donne incinte, i bambini e i neonati. Le agenzie umanitarie hanno urgentemente bisogno di un accesso duraturo e sicuro per portare più medicine, cibo, acqua e carburante a Gaza. Nessun carburante è entrato nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre. Le agenzie umanitarie devono ricevere immediatamente carburante per poter continuare a sostenere ospedali, impianti idrici e panifici.

È necessaria una pausa umanitaria immediata per alleviare le sofferenze ed evitare che una situazione disperata diventi catastrofica.

Tutte le parti in conflitto devono rispettare gli obblighi previsti dal diritto internazionale umanitario di proteggere i civili e le infrastrutture civili, compresa l’assistenza sanitaria. Tutti i civili, compresi gli ostaggi attualmente detenuti a Gaza, hanno diritto all’assistenza sanitaria. Tutti gli ostaggi devono essere rilasciati senza ritardi né condizioni.

In particolare, tutte le parti devono proteggere i bambini dai danni e garantire loro la protezione speciale a cui hanno diritto ai sensi delle leggi internazionali sui diritti umani e umanitari.