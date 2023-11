Savino (MEF): “Preoccupanti episodi di antisemitismo. Bene azione del Governo nel contrasto al terrorismo”

Prorogata la sospensione di Schengen con i controlli alla frontiera con la Slovenia

AgenPress. Sono molto preoccupata per i recenti episodi di antisemitismo, in particolare per quanto avvenuto a Roma, Parigi e Vienna. Questi atti di odio vanno stroncati sul nascere e senza esitazione.

Per evitare che pagine buie della nostra storia si ripetano è importante, fondamentale, non dimenticare mai le atrocità che il popolo ebraico ha dovuto subire. È compito di ciascuno di noi continuare a lavorare attivamente per prevenire ogni forma di intolleranza. Non ci deve essere mai spazio per l’antisemitismo nella società che rappresentiamo e difendiamo”.

Così il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino.

“Voglio ringraziare – ha concluso – il Ministro Piantedosi per quanto ha sottolineato anche oggi a Trieste e per l’attenzione che ha voluto mettere nel contrastare fenomeni di terrorismo, anche attraverso la proroga della sospensione di Schengen, e di antisemitismo di ritorno.

I risultati della reintroduzione dei controlli alla frontiera con la Slovenia, sono positivi, e la loro efficacia è dimostrata anche dall’arresto di dieci persone per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.