Risoluzione Onu, Fiano (Pd): “Bene governo, il mio partito ha sbagliato”

AgenPress. “Solo in un caso sono stato contrario al mio partito, quando è stato contrario all’astensione dell’Italia all’ultima risoluzione Onu. Su questa posizione, pur essendo stato tra i primi a lodare Schlein per essere stata tra le prime a denunciare quanto fatto da Hamas a Israele, non mi ritrovo col Pd. In quel documento, non si parlava né dell’evento del 7 ottobre, né della restituzione degli ostaggi.

L’Italia non ha votato no perché contraria alla pausa umanitaria che è giusto chiedere, ma perché si tratta di un documento che dimentica l’elemento essenziale e spaventoso che ha fatto scoppiare la guerra”.

A dichiararlo Emanuele Fiano, ex deputato del Pd, in un’intervista al quotidiano L’Identità.