AgenPress – Il governo lettone ha appoggiato la proposta del Ministero delle Finanze di trasferire 20 auto sequestrate a guidatori ubriachi all’Ucraina, che sta combattendo l’aggressione russa.

Venti veicoli per un valore di mercato totale di circa 56.000 euro verranno inviati in Ucraina gratuitamente. Come riportato nel documento preparato dal Ministero delle Finanze, questi veicoli andranno al primo ospedale cittadino di Poltava, al centro medico di Kharkov, all’amministrazione militare della città di Kherson e ad altre organizzazioni nella regione di Kherson, il villaggio di Shevchenkovsk all’impresa comunale non commerciale “Ospedale del distretto centrale di Shevchenkovsk”, all’impresa municipale “1st Ospedale Clinico Comunale del Consiglio Comunale di Poltava”, all’amministrazione militare del villaggio di Bilozer nella regione di Kherson, all’unità militare della Comunità Territoriale della Difesa Territoriale delle Forze Armate dell’Ucraina della città di Sumy, all’impresa comunale non commerciale del Consiglio del villaggio di Solonitsivka “Centro medico distrettuale di Kharkiv “Veselība+””, istituto psichiatrico comunale “Collegio psiconeurologico Milivci”) senza indennizzo i veicoli appartenenti allo Stato in conformità con con l’ordinanza.

Dalla fine del 2022, i proprietari di auto in Lettonia sorpresi alla guida sotto l’influenza di almeno 1,5 permille di alcol sono soggetti a responsabilità penale e una delle punizioni è la confisca dell’auto. Nel febbraio 2023, il Saeima, il parlamento lettone, ha deciso che tali auto potevano essere trasferite in Ucraina gratuitamente.