Cinema, Borgonzoni: “Cortellesi e Favino riempiono le sale, i film italiani sul podio”

AgenPress. “C’è ancora domani e Comandante guidano la classifica dei film più apprezzati dal pubblico italiano. Si tratta di un successo meritato e travolgente, che nel caso della Cortellesi fa registrare addirittura un record: il suo esordio alla regia entra nella storia delle pellicole italiane che hanno registrato incassi così importanti in una sola giornata. Risultati, questi che ci incoraggiano nel continuare a sostenere le sale e il cinema e più in generale tutto il sistema audiovisivo italiano”.

Lo dichiara il Sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni in riferimento ai dati Cinetel registrati ieri, mercoledì 1 novembre 2023: 159.735 presenze e 1.170.460 € d’incassi per il film ‘C’è ancora domani’ e 64.865 presenze e 459.670 € per il film ‘Comandante’.