Antisemitismo, Fiano (Pd): “Vanno puniti i singoli e non vietati i cortei”

L’ex deputato: “In Italia ci sono le leggi, basta applicarle”

AgenPress. “In Italia c’è la legge. Basta applicarla. Manifestare è un diritto, incitare all’uccisione di qualcuno è un reato. Vanno puniti, dunque, i singoli e non vietati i cortei. La magistratura ha tutti gli strumenti per far capire a chi sbaglia che non la passerà liscia.

Abbiamo tra l’altro istituito, da 6 o 7 anni, il reato di apologia del terrorismo. Il pericolo di congiunzione tra una radicalizzazione islamica e un odio verso gli ebrei e quindi anche un appoggio ad Hamas è dietro l’angolo. Una parte dell’Islam, pur marginale, è chiaramente antisemita”.

A dirlo Emanuele Fiano, ex deputato del Pd, in un’intervista al quotidiano L’Identità.