Ucraina. I russi bombardano Kherson. Ucciso un impiegato dell’amministrazione comunale. Tre feriti, di questi uno in gravi condizioni

AgenPress – A Kherson un impiegato dell’amministrazione militare della città è stato ucciso e altre due persone sono rimaste ferite nel bombardamento russo.

“Intorno alle 09:00 il centro cittadino è stato nuovamente colpito. Un impiegato dell’amministrazione militare della città è stato ucciso da un proiettile russo. Altri due colleghi del dipartimento di pianificazione urbana sono rimasti feriti, uno di loro è in gravi condizioni”, ha pubblicato su Telegram l’amministrazione militare regionale di Kherson .

Successivamente, l’amministrazione militare della città di Kherson ha aggiunto che il numero dei feriti è salito a tre, uno dei feriti è in gravi condizioni.

Al momento dell’aggressione donne e uomini erano all’esterno. Tre di loro sono dipendenti dell’amministrazione militare della città di Kherson (dipartimento di pianificazione urbana, architettura e risorse territoriali).

La donna ferita versa in gravi condizioni. Ha un’amputazione traumatica dell’avambraccio sinistro, lesioni alla cavità addominale. Uno degli uomini ha riportato ferite lievi, l’altro è stato ricoverato in ospedale in condizioni moderate. Ai feriti viene fornita tutta l’assistenza necessaria.