Tutto pronto per l’inizio del 1000 Miglia Warm Up USA

AgenPress. Tutto è pronto per l’inizio del 1000 Miglia Warm Up USA, l’evento nell’area di Washington DC pensato per consolidare il brand 1000 Miglia negli Stati Uniti e preparare al meglio gli equipaggi stranieri ad affrontare la parte sportiva della Corsa che si svolge in Italia.

Due le categorie di vetture ammesse: 1000 Miglia Era Car Class ePost 1000 Miglia Era Car Class. La prima include sia gli esemplari che i modelli che hanno partecipato alla 1000 Miglia di velocità sia quelli prodotti nello stesso arco di tempo e che rivestono un valore storico e sportivo. La seconda comprende auto Sportive, Gran Turismo o Super Car prodotte dal 1958 nella loro configurazione originale. Due categorie anche per gli equipaggi, la Veteran e la Novice.

La giornata inaugurale di oggi sarà dedicata al training degli equipaggi che, sul circuito Summit Point, apprenderanno le regole delle gare di regolarità italiane e testeranno in pista il funzionamento dei pressostati.Il miglior equipaggio nelle Prove Cronometrate e di Media in circuito e nella navigazione con Roadbook da Summit Point a Middleburg si aggiudicherà il trofeo Micro 1000 Miglia.

Domani, 2 Novembre, prenderà il via la Coppa Usa, una competizione in tre tappe di oltre 500 Miglia che manterrà come base il Salamander Resort e la città di Middleburg.

Nel corso della prima giornata di gara gli equipaggi attraverseranno lo Shenandoah National Park e affronteranno una serie di Prove Cronometrate lungo le strade della Barboursville Vineyards, incantevole tenuta nella campagna della Virginia; dopo un pranzo dal sapore italiano, la ripartenza per percorrere i 150 chilometri che li separeranno dal traguardo di tappa. Venerdì 3 Novembre la prima parte della giornata si concluderà al polo di addestramento per cavalli Beverly Equestrian e il pomeriggio sarà dedicato al Trofeo Middleburg, una sfida 1 vs 1 nel cuore della cittadina della Virginia.

Sabato 4 Novembre la chiusura a Washington DC: dopo il pranzo al Congressional Country Club di Bethesda nel Maryland, le auto entreranno nel cuore della Capitale costeggiando Lincoln Memorial, United States Capitol e White House e sfileranno sul suolo italiano dell’Ambasciata d’Italia a Washington prima dell’ultimo settore di gara verso Middleburg.