Mosca. Solovey (Analista): Putin, il “nonno del bunker” potrebbe essere morto il 26 ottobre. Quello che vediamo è un sosia

AgenPress – Secondo un misterioso canale Telegram russo chiamato “General SVR” e Valery Solovey , un eminente analista politico russo, Vladimir Putin sarebbe morto.

In effetti, il presidente russo sarebbe morto giovedì 26 ottobre. Il Putin che vediamo ora è quindi in realtà il suo sosia, che, sostiene Solovey, ha sostituito il malaticcio vero Putin per diversi mesi.

Nel 2020 Valery Solovey, un esperto russo di cospirazioni fu arrestato per aver detto che Putin era sotto pressione da parte del suo entourage affinché si dimettesse a causa dei timori per la sua salute.

Putin, ha scritto, è mortalmente malato e non riuscirà a superare l’autunno di quest’anno. In effetti, dice Solovey, potrebbe non riuscire nemmeno a superare ottobre.

Solovey, ex professore presso il prestigioso Istituto statale di relazioni internazionali di Mosca, vive nella capitale russa, afferma di avere accesso a addetti ai lavori nei corridoi del potere, parla in modo sprezzante e offensivo di Putin e parla apertamente dei piani riformisti suoi e dei suoi colleghi attueranno quando saliranno al potere.

Solovey insiste anche sul fatto che Putin ha diversi sosia e che la maggior parte delle sue recenti apparizioni pubbliche e conversazioni con alcuni leader stranieri in realtà presentavano un sosia, e non il vero Putin. Quando Putin morirà, il sosia assumerà il suo ruolo finché le élite non decideranno che è tempo di rivelare la verità al mondo, presumibilmente dopo che qualche gruppo avrà preso il sopravvento nella lotta per il potere post-Putin.

Se Putin se ne va, se ne andrà anche il suo regime, di cui lui è il fulcro. E se il regime se ne va, potrebbe succedere anche alla Federazione Russa, soprattutto se qualche nazione scontenta – i ceceni, forse – decidesse di fare un grande passo avanti e dichiarare l’indipendenza. Molti analisti e commentatori russi prevedono un “momento di difficoltà” nel prossimo futuro della Russia, poiché la partenza o l’incapacità di Putin scatenerà una crisi sistemica che, indipendentemente dall’esito, si rivelerà profondamente destabilizzante e sanguinosa.

Pochi analisti russi o occidentali credono al generale SVR e Solovey (che secondo alcuni sono la stessa persona). Dopotutto, non hanno prove concrete a sostegno delle loro sensazionali affermazioni. Forniscono resoconti straordinariamente dettagliati della presunta morte di Putin che aumentano la loro verosimiglianza, ma ci si aspetta che i pazzi fantasiosi e i provocatori della polizia segreta facciano lo stesso.

Il problema è che Solovey non sembra un pazzo o un imbroglione del Servizio di Sicurezza Federale. Ha un pungente senso dell’umorismo, parla bene, argomenta in modo logico e generalmente sembra il tipo di professore che ogni studente vorrebbe. A parte le sue affermazioni sulla morte di Putin e sul presunto esilio di Yevgeny Prigozhin, il defunto capo del gruppo mercenario Wagner, su un’isola al largo delle coste del Venezuela, le sue analisi della politica interna della Russia sono invariabilmente intelligenti e incisive.

Quindi, se Solovey non è un pazzo o un burattino, deve essere una delle due possibilità rimanenti.

In quanto aspirante leader dell’opposizione che può o meno credere davvero che Putin sia morto, Solovey potrebbe essere determinato a seminare confusione nei ranghi delle élite russe e tra i russi comuni, portandoli a chiedersi se il grande leader sia ancora vivo e a chiedersi se l’uomo che afferma di essere Putin sia davvero Putin, minando così la sua legittimità.

Non sorprende che il portavoce di Putin, il sempre bugiardo Dmitry Peskov, si sia sentito obbligato a smentire le voci sulla morte di Putin e sull’esistenza di Putin che funge anche da fake news. Ma, poiché si presume sempre che Peskov non dica mai la verità, la smentita è stata una conferma o è stata davvero una smentita?

Indipendentemente dal fatto che Putin sia fisicamente vivo o morto, il trambusto sulla sua presunta morte mostra chiaramente che è in guai seri. Centinaia di migliaia di russi hanno letto le affermazioni del generale SVR e Solovey. Molti altri ne stanno discutendo. I semi del dubbio riguardo al “nonno nel bunker”, come lo chiamano i critici di Putin, sono stati piantati.

E proprio come il generale e Solovey non hanno prove della morte di Putin, i loro critici non hanno prove della sua vita, poiché si può sempre affermare che l’uomo che afferma di essere il vero Putin è in realtà un doppelganger.

La lotta per il potere post-Putin è già scoppiata, anche se il vero Putin è ancora vivo. È scoppiata perché le élite, sia quelle che sostengono Putin che quelle che gli si oppongono, credono che Putin sia troppo indebolito, troppo debole o troppo politicamente moribondo per fare la differenza.