La Giordania richiama il suo ambasciatore in Israele

AgenPress – La Giordania ha richiamato il suo ambasciatore in Israele come espressione di condanna per la guerra in corso a Gaza, ha annunciato oggi il suo ministero degli Esteri su X.

Ayman Safadi, che ricopre il ruolo di vice primo ministro e ministro degli Esteri della Giordania, ha affermato in una dichiarazione che il ritorno dell’ambasciatore è subordinato alla cessazione della guerra da parte di Israele e alla fine della “crisi umanitaria che ha causato”.

La dichiarazione aggiunge che all’ambasciatore israeliano in Giordania, che è stato lontano dal paese, sarà permesso di ritornare solo alle stesse condizioni.