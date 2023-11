Israele. L’orrore di Hamas ricorda l’Olocausto. Bambino bruciato in un forno. La testimonianza di un volontario

AgenPress – Asher Moskowitz era arrivato a Shura, una base militare vicino alla città centrale israeliana di Ramle, come volontario con il corpo di risposta all’emergenza United Hatzalah . La base era stata trasformata in un centro per identificare le persone uccise nel massacro del 7 ottobre da parte di Hamas, il gruppo terroristico che controlla Gaza, e Moskowitz fu presto coinvolto nel raccapricciante compito di aiutare a scaricare e trasferire dozzine di corpi arrivati ​​lì.

Il bambino proveniva dal Kibbutz Kfar Aza, una delle comunità più colpite dall’attacco. E’ arrivato in una piccola borsa il cui contenuto raccontava una storia triste: un minuscolo corpo, bruciato e gonfio, con i segni rivelatori della pressione contro un elemento riscaldante.

“Hanno preso il bambino e lo hanno messo, letteralmente, nel forno della cucina”, ha detto Moskowitz in una testimonianza video che racconta la valutazione del personale professionale della base.

Il video è stato registrato su richiesta di Hatzalah per conservare un resoconto di prima mano di ciò che Moskowitz ha visto, ed è stato condiviso martedì con la Jewish Telegraphic Agency. Il video, una delle numerose registrazioni di volontari di Hatzalah che descrivono ciò che hanno visto, non era stato reso pubblico fino a martedì pomeriggio.

“Il corpo si è indurito e, sfortunatamente, sembrava essersi anche gonfiato. E in realtà, l’elemento riscaldante del forno era sul corpo stesso”.

L’ elenco delle atrocità emerse dall’attacco di Hamas del 7 ottobre contro Israele è così lungo da sembrare infinito. I primi soccorritori e i sopravvissuti hanno raccontato storie di corpi bruciati, di persone legate e uccise, di partecipanti a una festa uccisi in massa a un festival musicale .

Ma la vicenda del bambino bruciato in un forno ha attirato particolare attenzione per una serie di motivi, oltre alla tenera età della vittima. La presenza di un forno evoca in termini grafici gli orrori dell’Olocausto, creando un collegamento tra il genocidio antisemita di 80 anni fa e il 7 ottobre, che da allora fu il giorno più sanguinoso per gli ebrei .

La storia ha attirato l’attenzione anche perché è stata condivisa pubblicamente per la prima volta quando il fondatore e presidente di Hatzalah ha parlato ad un convegno politico americano a Las Vegas.

“Abbiamo visto un bambino in un forno”, ha detto Eli Beer, fondatore e presidente di Hatzalah, in un discorso alla conferenza annuale della Coalizione ebraica repubblicana.

Mentre la storia si diffondeva sui social media, alcuni hanno risposto scioccati pensando che sarebbero arrivate altre rivelazioni sulle atrocità commesse il 7 ottobre. Almeno un’eminente voce palestinese ha attirato la condanna per aver risposto con una battuta. E qualcuno si è chiesto ad alta voce se la storia fosse vera, visto che non era stata riportata in precedenza.

Il governo israeliano è stato impegnato in sforzi per scongiurare o confutare le affermazioni secondo cui il massacro e le atrocità che ne derivarono furono inventate o esagerate. Nei giorni successivi al massacro, Israele ha invitato giornalisti stranieri a visitare Kfar Aza e altre comunità devastate, e la settimana scorsa ha mostrato loro 43 minuti di filmati grezzi del 7 ottobre per contrastare quello che un portavoce del governo ha definito “un fenomeno simile alla negazione dell’Olocausto”. evolvendosi in tempo reale.”

Beer ha detto di essere consapevole che le persone negano che le atrocità siano avvenute, o mettono in dubbio la loro portata – qualcosa che considera simile alla negazione dell’Olocausto data la profondità e l’ampiezza delle prove. Ma ha detto che “non si è affatto preoccupato” che le persone negassero questa storia a causa del tempo trascorso dal 7 ottobre.

“Non ero preoccupato”, ha detto. “Non capisco perché la gente pensa che questa sia la cosa peggiore. Questo non è nemmeno il peggiore. Perché il forno è il peggiore? Perché non uccide i bambini davanti ai loro genitori?”

Beer ha detto di aver appreso dell’atrocità da almeno due dei suoi volontari. Ne ha sentito parlare per la prima volta subito dopo l’accaduto, da un volontario che era sulla scena l’8 ottobre quando una squadra di primi soccorritori ha scoperto il corpo del bambino, insieme ai corpi dei genitori assassinati. Moskowitz ha poi chiamato Beer “un giorno o due” dopo aver visto il corpo a Shura.

Quella storia gli frullava in testa, ha detto Beer, insieme a centinaia di altre, mentre i giorni passavano e altre vittime venivano identificate. Mentre ciò accadeva, Beer continuò il suo lavoro con Hatzalah mentre era sotto il fuoco dei razzi di Hamas. Inoltre, due volontari di Hatzalah sono stati uccisi nell’attacco di Hamas, e molti altri soffrono di stress post-traumatico.

Solo durante il suo viaggio a Las Vegas, ha detto Beer, è riuscito a dormire bene la notte e a schiarirsi un po’ le idee. Il giorno del discorso ha pensato alla storia del bambino bruciato in un forno e ha deciso di includerla nel suo intervento.

“Ho detto, sai una cosa, ho sentito queste storie e la gente deve ascoltarle”, ha detto. “E anche così, è difficile credere che tutte queste tragedie stessero accadendo. Ma è successo. Sono successe tutte queste cose brutte.

C’è ancora molto che non si sa, e che forse non si saprà mai, sulla morte del bambino, inclusi, per ora, il nome e l’età del bambino. I genitori sono stati uccisi insieme al bambino e la casa è stata data alle fiamme, ha detto Beer. Secondo un rapporto del Washington Post di martedì , i funzionari israeliani devono ancora identificare circa 200 corpi perché sono stati mutilati o bruciati.

Questa scarsità di conoscenza porta, ha detto Beer, a una serie di domande raccapriccianti: i terroristi di Hamas hanno messo il bambino nel forno e poi lo hanno ucciso mentre accendevano il forno? I genitori del bambino hanno nascosto il bambino nel forno per tenerlo al sicuro dagli aggressori, ed è morto quando la casa è stata data alle fiamme? Quando è stato ucciso il bambino?

“Hanno molti corpi che non sono ancora stati identificati”, ha detto Beer. “Per fortuna oggi c’è la tecnologia con cui possono fare il DNA e tutto il resto, ma cosa succede quando l’intera famiglia viene uccisa?”

“Molte storie non verranno mai raccontate perché le persone che le hanno viste e ne sono state testimoni non sono più con noi”.

Nella sua testimonianza video, Moskowitz ha anche riconosciuto la necessità di contrastare la negazione degli orrori del massacro.

“Nel contesto di questi orrori dobbiamo mostrare al mondo e dire al mondo che è impossibile negare ciò che hanno fatto”, ha affermato. “Hanno violentato le donne, hanno ucciso corpi, hanno ucciso persone vive. Hanno amputato arti, tagliato teste: orrori già visti. Ma questo è un orrore che dobbiamo raccontare al mondo”.