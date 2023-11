Israele. Esercito afferma che 331 dei suoi soldati sono stati uccisi in combattimento

AgenPress – Il portavoce dell’IDF Daniel Hagari ha detto che la maggior parte delle cellule terroristiche sono state eliminate nel nord, con 331 soldati dell’IDF uccisi in combattimento finora.

“I combattimenti a Gaza sono difficili, complessi e richiedono un prezzo da parte nostra. I combattenti caduti, anche nell’ultimo giorno, hanno dato un contributo decisivo alla sicurezza di Israele”, ha detto Hagari.

Hagari ha aggiunto che l’uccisione del capo della formazione missilistica anticarro di aerei da caccia di Hamas influenzerà la continuazione dei combattimenti di Hamas. Ha anche detto che 240 famiglie degli ostaggi tenuti a Gaza sono state informate.

Alla domanda se l’IDF attaccherà gli ospedali di Gaza, anche se non saranno evacuati, Hagari ha detto che l’IDF sta lavorando con l’intelligence straniera per trovare una soluzione al problema dell’utilizzo dei civili da parte di Hamas come scudi umani. Ha anche detto che Hamas ruba carburante dagli ospedali, che dovrebbe essere usato per curare i pazienti.