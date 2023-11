Iran. Festeggiavano Halloween, chiusi 5 bar e ristoranti. Diverse persone sono state arrestate

AgenPress – Almeno cinque caffè e ristoranti sono stati chiusi ieri dalla polizia nella città iraniana centrale di Shiraz per aver organizzato i festeggiamenti di Halloween. Lo ha riferito l’Isna. Diverse persone sono state arrestate per aver ospitato o partecipato alla celebrazione “occidentale” e aver incoraggiato la cultura occidentale.

Tra i luoghi chiusi ci sono due piani dell’imponente Chamran Hotel. Nei giorni scorsi a Teheran e in altre grandi città c’erano molti negozi che vendevano oggetti legati ad Halloween. I giovani iraniani sono interessati a festeggiare ricorrenze occidentali come Natale, Halloween e San Valentino, nonostante siano considerate dal governo come un’invasione culturale dell’Occidente.