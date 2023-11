Dopo apertura valico Rafah, i primi palestinesi feriti arrivano in Egitto. 110 titolari di passaporto straniero lasciano Gaza

L’accordo per il rilascio degli stranieri da Gaza in Egitto non fa parte di un potenziale accordo per garantire il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas, sottolineano molteplici fonti.

Tali colloqui sono ancora in corso e un funzionario statunitense ha affermato che metterà in guardia dal fare qualsiasi confronto tra le due missioni parallele.

Ma la realtà è che gli attori coinvolti in entrambi i negoziati sono gli stessi: Israele, Egitto, Qatar, Hamas e Stati Uniti. Ma come ha sottolineato questo funzionario statunitense, l’accordo annunciato oggi non prevede alcun elemento che possa portare, ad esempio, al rilascio degli ostaggi in un secondo momento.