AgenPress – Se gli Stati Uniti smettessero finalmente di sostenere l’Ucraina con le armi, la Russia vincerebbe la guerra. Lo ha affermato il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin durante l’udienza al Senato americano, dove si discute della richiesta del presidente Joe Biden di stanziare 106 miliardi di dollari in aiuti per le esigenze di sicurezza di Ucraina, Israele e Taiwan.

“Sia in Israele che in Ucraina, le democrazie stanno combattendo nemici spietati che vogliono distruggerle. Non permetteremo a Hamas o a Putin di vincere. Posso garantire che senza il nostro sostegno, Putin avrà successo. Se togliamo loro il terreno sotto i piedi adesso, Putin diventerà sempre più forte e riuscirà in ciò che vuole”, ha detto Austin.

Lui ha sottolineato che la sicurezza globale dipenderà in gran parte dai risultati delle guerre in Ucraina e Israele per molti anni. Secondo Austin, solo “una forte leadership americana” può garantire che “tiranni, delinquenti e terroristi in tutto il mondo” non siano incoraggiati a commettere ulteriori aggressioni.

Il capo del Dipartimento di Stato (MFA) Anthony Blinken è d’accordo con questa opinione. Egli ha sottolineato che in nessun caso il pacchetto di aiuti da 106 miliardi di dollari dovrà essere suddiviso in pacchetti separati per Ucraina, Israele e Taiwan.

“Se cominciamo a staccare i pezzi di questo pacchetto, loro lo vedranno, capiranno che stiamo facendo delle sciocchezze, e stanno collaborando sempre di più e creando una minaccia sempre maggiore alla nostra sicurezza , così come la sicurezza degli alleati e dei partner”, ha sottolineato il capo diplomatico americano.

All’inizio di ottobre il Senato ha adottato il bilancio provvisorio degli Stati Uniti, dal quale sono state completamente eliminate le spese per gli aiuti militari all’Ucraina. Ciò è avvenuto a causa della posizione di alcuni repubblicani trumpisti, che sono categoricamente contrari agli aiuti all’Ucraina.

Dopo l’inizio di un’altra escalation del conflitto israelo-palestinese, Joe Biden ha proposto di unire gli aiuti a Ucraina, Israele e Taiwan in un unico pacchetto e di far passare questa decisione al Congresso in questa forma. In base alla progettazione, è così che intendono superare la resistenza dei trumpisti, che cercano di privare l’Ucraina di qualsiasi sostegno, ma vogliono aiutare Israele.