Quasi un secolo dopo che il nazismo uccise 6 mln di ebrei, ancora oggi sono minacciati da un antisemitismo tangibile

AgenPress – Le esplosioni di antisemitismo sono state spesso foriere di società in gravi difficoltà e presagi di estremismo e violenza imminenti.

Quindi l’ondata di odio globale diretta contro gli ebrei – intensificata dalla risposta indiscriminata di Israele a Gaza agli orribili omicidi di civili israeliani da parte dei terroristi di Hamas il 7 ottobre – non dovrebbe essere vista solo come una reazione al Medio Oriente che sprofonda nuovamente nella guerra.

È anche il riflesso delle forze distruttive che dilaniano le società americane e dell’Europa occidentale, dove la stabilità e la democrazia sono già sotto pressione.

Gli attacchi di Hamas – un pogrom contro gli ebrei che ha ucciso 1.400 persone, per lo più civili – hanno dato inizio ad una sequenza di eventi che hanno lasciato gli ebrei di tutto il mondo con un senso di minaccia. E ora che il governo israeliano ha cercato vendetta attraverso attacchi aerei e operazioni a Gaza contro Hamas, le scene di carneficina nelle comunità palestinesi minacciano di drenare ulteriormente la simpatia dell’opinione pubblica per Israele all’estero e, in alcuni casi, contribuiscono a creare un’atmosfera che rischia di peggiorare le vessazioni nei confronti degli Ebrei.

Negli Stati Uniti c’è un clima di paura crescente. Le scuole diurne ebraiche hanno cancellato le lezioni. Le sinagoghe sono state chiuse. I social media pulsano di odio contro gli ebrei, lasciando una comunità che non potrà mai sfuggire al suo trauma storico ancora una volta chiedendosi dove e quando potrà mai essere al sicuro.

L’aumento dell’odio è tangibile. L’idea che gli ebrei americani che studiano alla Cornell University possano temere così tanto per la propria vita nel loro campus della Ivy League, nelle zone rurali di New York, da non poter nemmeno mangiare insieme nel 2023 sembra quasi impossibile da credere. Eppure è così dopo che le minacce di morte sono state pubblicate online. La tensione era già alta dopo che un professore della Cornell University si era detto inizialmente “euforico” per gli attacchi di Hamas durante un evento filo-palestinese perché il gruppo aveva cambiato gli equilibri di potere. In seguito si è scusato per la sua scelta delle parole. Lunedì la polizia ha intensificato le pattuglie e il governatore di New York Kathy Hochul, una democratica, si è recata al campus per giurare che “non tollereremo minacce, odio o antisemitismo”.

Quasi un secolo dopo l’ascesa del nazismo e l’inizio dell’Olocausto, che uccise almeno 6 milioni di ebrei europei, i discendenti dei morti sono ancora una volta minacciati a causa di chi sono, della loro storia e del modo in cui adorano. Le nazioni che spesso hanno giurato “Mai più” durante gli eventi commemorativi dell’Olocausto ora si trovano ad affrontare la responsabilità di affrontare l’antisemitismo in patria, proprio come sono state costrette a mobilitarsi contro la retorica, la violenza e i pregiudizi anti-musulmani dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 da parte di al Qaeda – che rappresenta ancora oggi una minaccia, come ha osservato il presidente Joe Biden nel suo discorso allo Studio Ovale del 20 ottobre, al ritorno da un viaggio in Israele. “Rifiutiamo ogni forma di odio, contro i musulmani, gli ebrei o chiunque altro. Questo è ciò che fanno le grandi nazioni, e noi siamo una grande nazione”.