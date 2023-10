Polonia. Scienziati trovano una tomba in cui è stato sepolto un bambino “vampiro”. Dracula vegetariano o vegano?

AgenPress – Gli scienziati hanno portato alla luce un’antica tomba in cui era sepolto un bambino “vampiro”. Almeno questo è quello che pensavano coloro che hanno realizzato questa sepoltura.

Secondo Sky News, il bambino, di 6-7 anni, è stato sepolto a faccia in giù con un lucchetto di ferro triangolare sotto una gamba. Secondo gli scienziati, le sepolture risalgono al XVII secolo, quando fantasmi, zombi e altre creature soprannaturali erano considerati reali quanto gli esseri umani.

Si segnala che i resti sono stati scoperti dagli archeologi nel villaggio di Pien. Gli scienziati ritengono che il bambino sia stato sepolto a faccia in giù e incatenato alla tomba a causa delle antiche credenze soprannaturali sui vampiri. La scoperta è avvenuta nello stesso luogo dove un anno fa furono rinvenuti i resti di una donna con una falce al collo e un lucchetto triangolare sulla gamba.

“Si credeva che la lama affilata di metallo fosse posizionata in modo tale da impedirle di risorgere dalla morte”, scrive Sky News.

Dariusz Polinski, ricercatore di sepolture medievali e professore all’Università Copernico di Toruń (Polonia), suggerisce che questo cimitero sia riservato alle persone rifiutate, temute dopo la morte e forse durante la vita. Lo scienziato spiega: a quei tempi, le persone che si comportavano diversamente dalla maggioranza dei residenti locali venivano accusate di essere in contatto con “forze impure”.

Il bambino venne sepolto a faccia in giù, probabilmente per evitare che il “piccolo vampiro” emergesse dalla tomba e poi attaccasse le persone vive, mangiandole o bevendone il sangue. Quindi la paura di questo bambino ha spinto le persone a uno specifico rituale di sepoltura.

Secondo Polinsky, qualche tempo dopo la sepoltura, la tomba fu profanata e una parte significativa delle ossa fu rimossa, sempre per impedirgli di risorgere. Lo scienziato ha detto che c’erano anche un gran numero di tombe con pietre, che “avrebbero dovuto proteggere dai morti”. Le pietre venivano poste in vari punti dei morti “pericolosi”: sul gomito, sul collo, ecc.

Nonostante la fragile leggenda sul principe rumeno del XV secolo Vlad Tepes, che divenne il prototipo del vampiro Dracula nel libro di Bram Stoker, in realtà avrebbe potuto essere vegano o vegetariano. I ricercatori hanno analizzato le lettere scritte da Vlad per saperne di più sulla sua salute e sull’ambiente in cui viveva.

Pertanto, gli scienziati hanno rimosso migliaia di frammenti di molecole proteiche dalla superficie di questi fogli. Alcuni di essi appartengono a una persona, probabilmente Vlad III. Queste proteine ​​indicano che il sovrano potrebbe aver sofferto di problemi respiratori, inclusa una malattia chiamata emolacria. Potrebbe farlo piangere lacrime letteralmente sanguinanti. Allo stesso tempo, tra le molecole isolate dalla foglia erano assenti le proteine ​​alimentari di origine animale.