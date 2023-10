Ospedale Città di Aprilia. Al via il mese della prevenzione del tumore alla prostata

Plaude all’iniziativa, anche Pierluigi Bartoletti, segretario provinciale della Fimmg Roma che dichiara: “Iniziative come questa sono lodevoli soprattutto in un momento come l’attuale dove uno dei temi principali è l’equità e la semplicità di accesso alle cure. Avere un riferimento sicuro dove poter effettuare dei semplici esami di screening su una patologia come il tumore della prostata una delle patologie più frequenti nel maschio adulto significa contribuire in modo significativo e tangibile agli obiettivi di prevenzione primaria del sistema sanitario. I medici di famiglia trovano spesso difficoltà nell’avere riferimenti di prossimità in grado di poter garantire in tempi ragionevoli una valutazione clinica specialistica, con queste iniziative si dà sostanza vera al tanto desiderato percorso territorio-ospedale, che consente al paziente di sentirsi seguito ed al medico di famiglia di avere un rapporto concreto col collega specialista”.