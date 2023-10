Onu, Procaccini (FDI-ECR): “Disumana è la presidenza del Forum Diritti Umani all’Iran”

AgenPress. “Se c’è qualcosa di veramente disumano è che il Forum sociale del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, in programma da giovedì 3 novembre, sia presieduto dall’Iran.

Ed è scandaloso che, nonostante l’evidente e sistematica violazione dei diritti umani da parte della repubblica islamica, e una petizione da oltre 90mila firme, le Nazioni Unite non abbiamo avuto modo, in questi mesi, di revocare all’Iran la presidenza del forum sui diritti umani.

Un appuntamento che sa anche di beffa, perché ha per tema: “La tecnologia e la promozione dei diritti umani”, mentre proprio l’Iran non si è fatta scrupolo di impiccare suoi cittadini per aver usato i social media per aver osato criticare la legge degli Ayatollah. E’ così che il “palazzo di vetro” continua a perdere la sua credibilità e affidabilità”.