Gaza. L’ala militare di Hamas rilascerà alcuni ostaggi “nei prossimi giorni”

AgenPress – L’ala militare di Hamas, le Brigate Qassam, rilascerà un certo numero di ostaggi stranieri. Lo ha detto in un discorso il portavoce del gruppo Abu Ubaida, anche se non è chiaro quando e quanti saranno liberati.

“Alcuni paesi sono intervenuti, attraverso mediatori, per liberare alcuni cittadini stranieri detenuti a Gaza, e abbiamo ricevuto richieste da questi paesi”, ha detto Ubaida. “Pertanto, abbiamo informato i mediatori che nei prossimi giorni rilasceremo alcuni stranieri”.

Ubaida ha sottolineato che il rilascio non deriva dal “né desiderio né necessità di trattenerli o di continuare la loro detenzione a Gaza”.

Stamattina, il consigliere per la sicurezza nazionale israeliano Tzahi Hanegbi ha detto che non vi è alcun “accordo sugli ostaggi in vista”, aggiungendo che “la fine della guerra non è vicina” perché Hamas deve prima cessare di esistere.