Bonfrisco (Lega), presidenza Forum Sociale consiglio diritti umani Onu all’Iran, assurdo

AgenPress. “La presidenza dell’Iran a Forum sociale 2023 del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite (Unhrc), che si svolge a Ginevra fino al 3 novembre, è uno schiaffo in faccia alle donne e alle ragazze iraniane che soffrono la brutale e violenta repressione del Regime degli Ayatollah.

L’Iran dovrebbe subire un’indagine internazionale per la violazione dei diritti umani e non poter neanche mettere un piede in Europa. L’Unione Europea mi auguro diserti l’iniziativa come simbolo di protesta. Specialmente in questi giorni, a seguito dell’arresto e delle percosse a Nasrin Sotoudeh, simbolo della lotta di donne e ragazze in Iran. Non possiamo neanche dimenticare l’assassino Armita Garavand, la ragazza di 16 anni uccisa a Tehran, la cui unica colpa era non indossare il velo.

Sempre l’Iran è uno dei principali sponsor del terrorismo islamico, a cominciare da Hamas. L’ambiguità delle Nazione Unite è uno dei motivi per cui l’ordine basato su regole è in crisi e non riusciamo a difendere i nostri valori.”

Così in una nota Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, componente della commissione Affari Esteri.