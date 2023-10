Video Hamas ostaggi. Netanyahu parla di campagna psicologica crudele. “Faremo di tutto per riportarvi a casa”

AgenPress – Le reti televisive nazionali israeliane si astengono per ora dal rilanciare il video prodotto da Hamas che mostra un appello accorato a Netanyahu di tre donne tenute in ostaggio a Gaza. ”Si tratta di guerra psicologica di Hamas e dunque non è opportuno rilanciarla”, ha osservato un giornalista delle televisione pubblica Kan. Le emittenti, finora, mostrano solo una inquadratura delle tre donne, accompagnata da un testo informativo di spiegazione.

“Crudele propaganda psicologica” da parte di Hamas, ha affermato il premier israeliano Benyamin Netanyahu.

“Mi rivolgo a Yelena Tropanov, Danielle Alloni e Rimon Kirscht che sono state rapite da Hamas-Isis in quello che è un crimine di guerra: io vi abbraccio, il nostro cuore è con voi. Vi abbraccio”, ha aggiunto rivolgendosi alle tre donne mostrate nel video e che chiama per nome e cognome. “Facciamo tutto il possibile per riportare a casa gli ostaggi e i dispersi”.