Usa. La Casa Bianca afferma che Israele sta facendo ogni sforzo per ridurre al minimo le vittime civili a Gaza

AgenPress – “Senza entrare nel merito della reazione agli eventi sul campo in tempo reale, cosa che semplicemente non faremo, questa è una conversazione che abbiamo costantemente avuto con le nostre controparti israeliane”.

Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby ai giornalisti durante la conferenza stampa alla Casa Bianca.

“Questo faceva parte della discussione di ieri con il primo ministro, e oggi avete sentito il primo ministro parlare a Tel Aviv degli sforzi che stanno intraprendendo per cercare di evitare vittime civili, e penso che sicuramente stiano facendo questo sforzo. Israele stia “certamente” facendo uno sforzo per ridurre al minimo le vittime umanitarie a Gaza.

“Ciò non significa che non ci siano state vittime civili – tragicamente, ce ne sono state molte, migliaia, ma a differenza di Putin in Ucraina, e a differenza di quello che ha fatto Hamas il 7 ottobre, uccidere civili non è uno scopo di guerra delle forze di difesa israeliane”.

Il portavoce dell’NSC ha detto ai giornalisti che lo stesso primo ministro israeliano Netanyahu ha sollevato la questione delle vittime civili a Gaza nelle conversazioni con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, e che entrambi i leader “riconoscono che come democrazie è importante rispettare la legge di guerra, proteggere la vita innocente e cercare di ridurre al minimo le vittime civili”.

“Non c’è una sola conversazione che non abbiamo avuto con le nostre controparti israeliane per capire meglio cosa stanno facendo per cercare di ridurre al minimo le vittime civili – e ancora una volta, come gli amici possono e dovrebbero fare tra loro, per assicurarsi che noi” Siamo sulla stessa lunghezza d’onda a riguardo. E gli Stati Uniti stanno letteralmente guidando gli sforzi per cercare di portare assistenza umanitaria a Gaza – e se non fosse, francamente, per la leadership americana, non penso che vedresti – infatti, so che tu non vedrei l’aumento degli aiuti in arrivo.”

I commenti di Kirby arrivano dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva precedentemente respinto le critiche sulle vittime civili e aveva affermato che Hamas stava impedendo ai civili di spostarsi nella zona sicura nel sud di Gaza.