Tennis, Panatta: “Sinner mi ha eguagliato? Io spero che mi superi!”

Ogni epoca ha le sue cose, non è una gara tra di noi. A Vienna è stato bravissimo!”

AgenPress. Adriano Panatta ha commentato la vittoria di Sinner agli ATP di Vienna ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma Touché condotto da Paola Perego e lo stesso Adriano Panatta, con Nicoletta Simeone.

“Sinner è stato bravissimo, un match durissimo che io sentivo solamente in audio perché stavo in macchina e non potevo guardare le immagini sul mio telefonino”, ha dichiarato Panatta, prima di aggiungere: “Mi ha eguagliato? Io spero che mi superi domani almeno la facciamo finita con questa storia: mi ha quasi eguagliato, mi ha eguagliato… . Tanto lui mi supera, io sono il primo ad essere contento.

Facciamola finita con questa cosa, non è una gara tra me e Sinner. Io c’ho 150 anni (dice scherzando con Paola Perego) lui ne ha 23, possiamo fare una gara io e lui? No! E poi ogni epoca c’ha le sue cose…”